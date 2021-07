[COMMENTARY] Twitter trolls Trump Jr pour avoir suggéré que son amie devrait remplacer McCain sur ‘The View’ ⋆ .

[Writer’s disclosure: I have been blocked on Twitter by Donald Trump, Jr since January 2017]

Il y a eu beaucoup de joie sur Twitter lorsque Meghan McCain a annoncé qu’elle quittait enfin “The View” avant l’expiration de son contrat. Il y a eu beaucoup de suggestions quant à qui devrait être son remplaçant – j’ai lancé ma propre idée d’innombrables fois d’embaucher Ana Navarro du lundi au jeudi, avec un panel rotatif inclus de femmes de Twitter le vendredi qui finirait par arriver à moi, mais jusqu’à présent, personne de “The View” ne m’a contacté.

Une nouvelle idée qui a circulé sur Twitter vendredi est venue d’une source qui n’a probablement pas dormi depuis des jours : Donald Trump, Junior. “Coke Drip Jr” a suggéré que sa petite-amie rémunérée, sa belle-mère, Kimberly “Kimmy Golddigger” Guilfoyle, remplace le McCain sortant, car pourquoi ne pas remplacer le népotisme blanc privilégié non mérité par un népotisme blanc privilégié non mérité, mais avec une histoire supplémentaire d’inconduite sexuelle sur le lieu de travail ? Vous ne pouvez pas ignorer cette image d’un Guilfoyle histrionique et maniaque criant « LE MEILLEUR. EST ENCORE. VENIR!!!” de la Convention nationale républicaine de 2020 alors qu’elle suppliait apparemment le MotherShip de la téléporter afin qu’elle puisse hiberner et se reposer pour son retour à dévorer ce qui reste de l’âme de Junior.

Il est peu probable qu’un membre de la Trump Crime Family se trouve un jour employé de manière rémunérée par quiconque dans les médias grand public, sans parler de « The View ». Le seul œil latéral de Whoopi et Joy Behar déclencherait un déséquilibre physique sur ce panneau si Kimmy Golddigger et ses améliorations pour ressembler à Melania 2.0 étaient assis à côté d’eux.

Trump Jr. a tweeté : « LOL, hé @ABC, même moi, je me connecterais pour voir @kimguilfoyle faire ça. Kim contre les 4 autres ne semble pas être un combat équitable cependant. Vous aurez peut-être besoin de quelques libs supplémentaires »… ce qui a conduit Twitter à lui rappeler de qui il est le fils.

Quelqu’un est à court d’argent et a besoin de mettre sa petite amie au travail…?🤫 – MG 🇺🇸💙 (@SureJan_rmeol) 23 juillet 2021

Attendez… Êtes-vous en train de dire que votre petite amie est plus dure que vous ? – 💀DeathMetalViking💀 (@DeathMetalV) 23 juillet 2021

Pourquoi elle se ferait simplement virer comme un renard pour harcèlement sexuel. En plus elle n’a pas de visage télé – scott (@scott62766380) 22 juillet 2021

LOL, Coke Drip Jr.

Où est #CokeDripJr ? Je suppose qu’il est debout depuis trois jours consécutifs, brûlant fébrilement des documents tout en reniflant des rails des reins de @kimguilfoyle #TrumpCrimeFamily https://t.co/kIrZ8EGwoh – Tara Dublin, écriture non signée Goldmine #SignTara (@taradublinrocks) 23 juillet 2021

Juste un autre rappel pour The View que je suis monumentalement disponible pour partager ce siège du vendredi !