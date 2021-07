[COMMENTARY/WATCH] Trump était prêt à tout pour rester à la Maison Blanche 10z viral

Quand les gens savent qu’ils sont coupables, ils agissent de toutes sortes de manières étranges. Leur comportement est plein de messages qui envoient un message clair que tout ne va pas bien pour eux ; peut-être que cela ne peut pas être identifié, mais vous pouvez dire qu’ils travaillent dur pour surcompenser ou dissimuler quelque chose qu’ils ne veulent pas que vous voyiez.

Pour un exemple de ce comportement, affichez simplement n’importe quelle séquence de n’importe quel rassemblement Trump et vous verrez et entendrez ce que je veux dire. Chaque accusation est un aveu du retraité de Floride. Aucun autre titulaire dans l’histoire n’a jamais essayé aussi fort de s’accrocher au chambranle du bureau ovale avec ses petites mains tout à fait comme Donald.

Peut-être que si ses parents lui avaient déjà montré un véritable amour, ou lui avaient appris à accepter la perte comme la plupart des enfants l’apprennent à un âge précoce, Donald ne se serait jamais permis de tomber sous l’emprise de Vladimir Poutine, ou de laisser Seth Meyers tomber. sa peau très fine au dîner des correspondants de la Maison Blanche en 2013. Mais ils ne l’ont pas fait, et ainsi Donald a grandi pour devenir une rancune orange ambulante avec une puce géante sur son épaule et un énorme double cas de narcissisme et de syndrome du martyr.

On dirait que depuis que nous avons fait franchir la ligne d’arrivée à Biden/Harris, il y a eu très peu de choses à célébrer et beaucoup de choses contre lesquelles se battre. Pas même un instant pour traiter le chagrin collectif et le traumatisme massif que nous avons subis pendant quatre années consécutives. La pandémie, 1/6, le Grand Mensonge, etc – Barbara Malmet (@B52Malmet) 12 juillet 2021

La pire chose qui puisse arriver à un menteur escroc qui a vécu toute sa vie sur l’escroc en mentant toujours, c’est de les rattraper. Et à un moment donné en 2020, Donald s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas gagner les élections de manière équitable et a commencé à allumer le gaz tôt, prédisant que les élections devraient être «truquées» pour qu’il perde. Au moment où il a légitimement perdu contre Joe Biden, Trump travaillait déjà sur des moyens de rester à tout prix à la Maison Blanche.

Aujourd’hui, un tribunal évalue s’il convient d’imposer des sanctions contre Sidney Powell, Lin Wood et d’autres avocats qui ont poussé le « Big Lie » de Trump dans les dossiers juridiques. En tant qu’avocat, je pense que la radiation devrait être la seule sanction appropriée pour leur fraude devant les tribunaux. – Aaron Parnas (@AaronParnas) 12 juillet 2021

Le journaliste de la Maison Blanche Michael C. Bender a rejoint “Morning Joe” lundi pour discuter de son nouveau livre “Franchement, nous avons gagné cette élection”, son livre sur l’élection présidentielle de 2020, et à quel point Donald était désespéré de garder la protection du Bureau du Président. Regardez leur discussion ci-dessous.