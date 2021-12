Commenter et réagir au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions

Eh bien, cela a pris un certain temps. Après un tirage au sort sans précédent dû à des erreurs stupides, le tirage au sort des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League de cette saison est désormais terminé. Ce n’est pas le tirage le plus excitant, et certains fans peuvent pleurer l’occasion manquée de regarder Lionel Messi affronter Cristiano Ronaldo lors du tirage précédent, mais il y a encore de bons affrontements prêts. Jetons un coup d’œil à chacun.

FC Salzbourg – FC Bayern

Nous commençons les choses avec notre propre Bayern Munich. Présentés il y a quelques heures à un adversaire redoutable à l’Atletico Madrid, les Bavarois affronteront les débutants en huitièmes de finale du FC Salzburg. Chose intéressante, tout comme l’Atletico, le Bayern a également affronté Salzbourg en phase de groupes l’année dernière. Le Bayern a battu l’équipe locale à Salzbourg 6-2 et a remporté le match retour 3-1. Cependant, ce n’est pas du Bayern de Hansi Flick dont nous parlons. Julian Nagelsmann pourra-t-il faire mieux que son prédécesseur ? On le saura en février. Une chose est sûre, cependant : en termes de distance à parcourir, le Bayern a obtenu le meilleur tirage possible. Salzbourg est à environ une heure et demie à deux heures de Munich, selon si vous voyagez en voiture ou en train. C’est essentiellement un autre match de Bundesliga à l’extérieur, et celui-ci est encore plus proche que certains adversaires nationaux comme Dortmund ou Leipzig.

Le Sporting est arrivé deuxième dans un groupe qui n’était certes pas le plus difficile, battant un Borussia Dortmund blessé à la deuxième place. Maintenant, ils font face à leur plus grand défi cette saison : Manchester City, finaliste de l’année dernière. City est un jeu complètement différent, et bien que Pep Guardiola soit devenu notoire pour avoir gâché les matchs de la Ligue des champions ces dernières années, il est très peu probable que son équipe City, qui est également actuellement en tête de la Premier League, perde face au Sporting. Mais bon, c’est le football, on ne sait jamais à quoi s’attendre. Étonnamment, le Sporting a éliminé City de l’Europe en 2011/12, lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa.

SL Benfica – AFC Ajax

Benfica fait son apparition dans les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2016/17, lorsqu’il a perdu contre le Borussia Dortmund. Cette fois, rien de plus simple. L’Ajax se dresse sur leur chemin, qui connaît une saison exceptionnelle en Ligue des champions, avec six victoires en six matchs. De plus, l’Ajax a le dessus face au Benfica en face à face (4 victoires, 2 nuls, 1 défaite). Leur dernière rencontre a eu lieu lors de la phase de groupes de la saison 2018/19, lorsque l’Ajax a gagné 1-0 à domicile avant de faire match nul 1-1 à Lisbonne. Devinez qui d’autre était dans ce groupe ? Bayern Munich.

Chelsea – LOSC Lille

Il s’agit du seul affrontement inchangé par rapport au tirage précédent. Chelsea a fini par obtenir l’adversaire le plus facile possible depuis sa position de finaliste, et deux fois de suite. Cela signifie l’une des deux choses suivantes : soit c’est le destin de Chelsea de jouer contre Lille, soit le tirage au sort a été truqué. Nous ne faisons aucune supposition. Quoi qu’il en soit, Chelsea n’a rencontré Lille qu’une seule fois auparavant, lors de la phase de groupes 2019/20, remportant les matchs à domicile et à l’extérieur 2-1. Maintenant, en tant que champions en titre, ils devraient passer devant Lille, dont la position de vainqueur de groupe n’a été confirmée que lors de la dernière journée de la phase de groupes. On ne voit vraiment pas Thomas Tuchel salir celui-ci, mais encore une fois, c’est du football, on ne sait jamais.

C’est grâce à l’Atletico que nous avons même obtenu ce remaniement en premier lieu. Après qu’un mauvais tirage leur ait valu un match à mort contre le Bayern, ils se sont plaints et ont obtenu un tirage relativement plus favorable à Manchester United. Mais est-ce vraiment si favorable ? Oui, Man United ne va pas très bien cette saison, mais ils ont un nouvel entraîneur en Ralf Rangnick, et il fera mieux que son prédécesseur. United a également Cristiano Ronaldo, l’ennemi juré de l’Atletico en Ligue des champions. Diego Simeone n’a jamais battu une équipe avec Ronaldo à la barre, et c’est peut-être sa chance de le faire enfin, mais à en juger par la forme actuelle de l’Atletico, cela ne semble pas aussi facile qu’il y paraît. C’est un match intéressant, nous verrons si la plainte de l’Atletico en valait la peine.

Les vainqueurs de la Ligue Europa de l’année dernière affrontent une équipe de la Juventus qui a désespérément besoin d’une refonte. Les Bianconeri languissent à la septième place de la Serie A et n’ont pas remporté plus de la moitié de leurs dix-sept matches de championnat jusqu’à présent. Ce n’est qu’un égaliseur de dernière seconde du Zenit qui les a vus dominer leur groupe contre Chelsea. Notez mes mots, ils ne sont plus la menace qu’ils étaient. Mais là encore, Villarreal ne fait pas beaucoup mieux. Ils sont actuellement 13e de la Liga et ils étaient assez enclins à embouteiller des matchs serrés, comme ils l’ont montré lors des phases de groupes. C’est assez difficile à prédire, celui-ci, et il est probable que ce sera le plus gros slugfest de la ronde. Mais alors, cela pourrait aussi être le match le plus équilibré, mais pas à un niveau aussi élevé.

C’est un autre match intéressant. L’Inter connaît une année couronnée de succès, étant champion d’Italie en titre et également en tête de la ligue cette saison. Leur forme en Ligue des champions s’est également améliorée par rapport à la saison dernière, lorsqu’ils ont terminé bons derniers de leur groupe. Mais leurs adversaires en huitièmes de finale pourraient certainement être plus faciles. Liverpool est l’une des trois équipes cette saison à terminer son groupe avec un record de victoires parfait, et se débrouille également bien en Angleterre, à seulement un point du sommet. Aussi bon que soit l’Inter, Liverpool est peut-être une montagne trop haute à gravir pour les Nerazzurri. Mais ils ne mènent pas la Serie A pour rien, alors nous verrons s’ils peuvent être plus qu’un match pour les Reds du Merseyside. C’est un jeu que beaucoup de fans peuvent attendre avec impatience.

Nous arrivons au plus gros affrontement de cette étape, réservé pour la fin. Le rêve européen chargé d’argent du PSG s’est heurté à un autre obstacle avec le Real Madrid, champion du record. Désormais, Paris a peut-être de bonnes raisons d’être confiant, car la dernière fois qu’ils ont affronté Madrid (2019/20), ils n’ont pas perdu un seul match. Mais ce Madrid était en transition et n’a accéléré qu’en toute fin de saison. Le Real Madrid actuel, dirigé par Carlo Ancelotti (ouais, tu te souviens de lui ?), est plutôt en forme. Ils dominent la Liga et, à part une légère mésaventure contre le shérif Tiraspol, ont remporté tous leurs matchs de groupe pour également dominer leur groupe de Ligue des champions. De plus, le PSG n’est plus dirigé par Thomas Tuchel. Reste à savoir si l’acquisition de Lionel Messi sera suffisante pour propulser les Parisiens, ou dans quelle mesure Sergio Ramos s’en tirera contre son ancien club. Une chose est sûre cependant; Les espoirs du PSG en Ligue des champions ne semblent plus aussi roses qu’avant.