Commerce de GNL : volume d’IGX en hausse, avec des prix jusqu’à 30 % inférieurs aux taux spot

Alors que les prix mondiaux du GNL sont élevés, les consommateurs de combustibles industriels en Inde atténuent dans une certaine mesure l’impact négatif sur eux en augmentant le volume des achats sur la plate-forme d’IGX, la toute jeune bourse de gaz naturel du pays.

« En un an depuis le début des échanges sur IGX, les prix du gaz découverts ont été en moyenne de 10 à 30 % inférieurs aux prix spot mondiaux du GNL », a déclaré Rajesh Kumar Mediratta, PDG d’IGX à FE. IGX propose des contrats en modes journalier, journalier, en semaine, hebdomadaire, bimensuel et mensuel.

Les prix sur IGX sont tombés à un creux de 6,1 $/mmBtu en avril 2021, alors que le GNL au comptant était à 10 $/mmBtu. Depuis lors, les prix des contrats IGX ont constamment augmenté parallèlement à la hausse des prix du pétrole brut et du GNL sur les marchés internationaux, mais sont restés inférieurs aux prix au comptant du GNL dans une fourchette de 5 $ à 20 $/mmBtu.

En octobre, lorsque les prix spot du GNL ont atteint un sommet de 35 $/mmBtu en ligne avec l’augmentation du prix du brut Brent, les prix IGX sont restés considérablement plus bas à 18,7 $/mmBtu. En novembre, les prix spot du GNL ont chuté à 31 $/mmBtu et les prix IGX étaient à 27,4 $ par mmBtu.

« La découverte de prix plus bas a augmenté la liquidité sur la bourse », a déclaré Mediratta. Les volumes d’échange sont passés de 2 500 mmBtu en janvier à 10 000 000 mmBtu en octobre 2021. « Les volumes ont été positivement impactés par l’introduction de l’enchère ouverte qui a permis aux enchérisseurs de surveiller le prix proposé par les autres participants et de réviser en conséquence leurs offres. Cela a également contribué à la découverte des prix du marché du gaz à IGX », a déclaré Mediratta.

Cependant, la hausse des prix internationaux du gaz a eu un impact sur les prix spot du GNL obligeant certains clients à passer à des contrats à long terme de plus de six mois et un an. « Certains clients sont passés à des contrats de six mois et d’autres à des carburants alternatifs avec l’augmentation des prix spot du GNL. Les prix au comptant sont passés de 5 $ le mmBtu en février à 35 $ maintenant. Mais nous pensons que les prix chuteront à nouveau après février, lorsque l’hiver prendra fin en Europe, en Amérique et dans le nord de l’Asie. Les prix IGX sont avantageux à long terme », a déclaré Mediratta.

Selon le ministère du pétrole et du gaz naturel (MoPNG), l’Inde a une capacité de regazéification de GNL de 42,5 millions de tonnes métriques par an (mmtpa) dont 24,3 mmtpa sont utilisées et environ 50 à 60% de la capacité est réservée à long terme. , ce qui laisse près de 40 % des capacités au RLNG spot. En comparaison, des pays comme le Japon et la Corée du Sud ont 80 % du GNL sous contrat à long terme.

Mediratta pense que la notification du gouvernement en août autorisant les producteurs nationaux de gaz à vendre 10 % de la production annuelle sur les bourses augmentera les volumes à partir du T4FY22. Cela aidera les entreprises à mettre plus de superficie en production car elles obtiendront le prix du marché pour leur gaz par rapport au prix administré de 2,9 $/mmBtu.

IGX a également demandé l’autorisation du Petroleum and Natural Gas Board of India (PNGRB) pour augmenter le nombre de hubs gaziers afin de faciliter les achats, ce qui contribuera à réduire les coûts pour les acheteurs, car différentes zones ont des tarifs supplémentaires en fonction de la distance par rapport aux zones d’approvisionnement. « Nous ajoutons quatre hubs, deux chacun dans l’Uttarakhand et l’Haryana, deux au Gujarat et un au Maharashtra », a déclaré Mediratta.

