Commerce LTC/USD proche du niveau de 180 $ Crypto new media

Prévision de prix Litecoin – 20 août

Le prix du Litecoin connaît une augmentation de 2,25% au cours des dernières 24 heures de négociation alors que la crypto-monnaie atteint le niveau de résistance de 179 $.

Marché LTC/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 205 $, 210 $, 215 $

Niveaux d’assistance : 150 $, 145 $, 140 $

LTCUSD – Graphique quotidien

LTC/USD gagne une hausse de prix de 2,25% au cours des dernières 24 heures de négociation alors que la crypto-monnaie rebondit de 174 $ à 179 $. La pièce rebondit après une ligne de tendance de support à la hausse qui a empêché le Litecoin de se dérouler davantage sous la moyenne mobile de 9 jours. L’élan est maintenant redevenu haussier, en particulier avec l’indice de force relative (14) rebondissant pour franchir le niveau 60 afin de montrer que les acheteurs ne sont pas disposés à abandonner leur contrôle de l’élan du marché pour l’instant.

Prédiction du prix du Litecoin : le prix du Litecoin se prépare pour la hausse

Le prix du Litecoin reste toujours neutre et il devra peut-être dépasser la limite supérieure du canal pour rester à nouveau haussier. Mais, si les vendeurs poussent le marché sous la moyenne mobile de 21 jours, alors les traders peuvent considérer le marché comme baissier à court terme. Vers le haut, le premier niveau de résistance se situe à 190 $ tandis que les niveaux de résistance potentiels se situent respectivement à 205 $, 210 $ et 215 $.

De plus, si les vendeurs poussent le prix sous les moyennes mobiles de 9 et 21 jours, les traders peuvent s’attendre à ce que le support se situe à 160 $ ​​et 155 $. En dessous, d’autres supports critiques peuvent être situés à 150 $, 145 $ et 140 $ respectivement.

Par rapport à Bitcoin, le prix du Litecoin se négocie dans les moyennes mobiles de 9 et 21 jours à 3720 SAT. Le prix du Litecoin a ensuite rebondi contre BTC et tente maintenant de dépasser la moyenne mobile de 9 jours.

LTCBTC – Graphique quotidien

D’en haut, le niveau de résistance le plus proche se situe au-dessus de la limite supérieure du canal à 4000 SAT. Au-dessus de cela, une résistance plus élevée se situe à 4200 SAT et au-dessus. Par le bas; les niveaux de support les plus proches sont 3600 SAT et 3400 SAT. Si la vente crée un nouveau plus bas, le support inférieur peut être situé à 3300 SAT et en dessous. L’indicateur technique Relative Strength Index (14) passant en dessous du niveau 50 montre que le marché peut se préparer à une tendance baissière.

