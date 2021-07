Commerce numérique : le gouvernement met en place un panneau clé pour définir des protocoles

Fait intéressant, le conseil ne compte aucun membre parmi les principaux détaillants en ligne.

Le département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) a mis en place lundi un panel de neuf membres, dont le directeur général de l’Autorité nationale de la santé RS Sharma et le président d’Infosys Nandan Nilekani, pour suggérer des mesures pour concevoir un réseau ouvert pour le commerce numérique (ONDC) qui vise à freiner les tendances monopolistiques des plateformes de commerce électronique, entre autres.

L’ONDC devrait établir des normes pour l’intégration des détaillants sur les marchés en ligne ainsi que pour la fourniture et la livraison de produits via des canaux en ligne. L’idée d’un ONDC a été évoquée l’année dernière pour apporter une sorte de normes et rationaliser l’écosystème de commerce électronique du pays. À l’heure actuelle, les différents marchés électroniques ont des ensembles de règles différents, ce qui rend parfois difficile l’adoption par les petits commerçants et les fournisseurs.

Cette décision est la dernière d’une série de changements annoncés ou prévus par le gouvernement pour le secteur du commerce électronique. Déjà, le projet de politique du gouvernement sur le commerce électronique en vertu de la loi sur la protection du consommateur a suscité un malaise considérable chez les commerçants en ligne pour une multitude de changements, dont l’interdiction des «ventes flash spécifiques» par les acteurs du commerce électronique. La semaine dernière, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a déclaré que le gouvernement pourrait émettre des éclaircissements sur sa politique d’investissement direct étranger (IDE) pour le commerce électronique « très prochainement ». Divers rapports ont suggéré que le gouvernement pourrait resserrer les normes qui pourraient forcer des acteurs comme Amazon et Flipkart à restructurer leurs liens marketing existants.

L’année dernière, le DPIIT avait demandé au Quality Council of India de lancer un projet pilote sur l’ONDC.

Le panel comprend également Adil Zainulbhai, président du Conseil de la qualité de l’Inde ; Anjali Bansal, présidente d’Avaana Capital ; Arvind Gupta, directeur de la Digital India Foundation ; Dilip Asbe, MD chez National Payments Corporation of India; Suresh Sethi, MD chez National Securities Depository Ltd; Praveen Khandelwal, secrétaire général, Confederation of All India Traders et Kumar Rajagopalan, directeur général de la Retailers Association of India. Un secrétaire supplémentaire au DPIIT sera l’animateur du conseil consultatif. Fait intéressant, le conseil ne compte aucun membre parmi les principaux détaillants en ligne.

« L’ONDC vise à promouvoir des réseaux ouverts développés sur une méthodologie open source, en utilisant des spécifications ouvertes et des protocoles de réseau ouverts indépendants de toute plate-forme spécifique. L’ONDC devrait numériser l’ensemble de la chaîne de valeur, normaliser les opérations, promouvoir l’inclusion des fournisseurs, gagner en efficacité logistique et améliorer la valeur pour les consommateurs », a déclaré le DPIIT dans une notification.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.