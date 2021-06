Commerce numérique, les liens commerciaux ont représenté 10 % des revenus de détail de RIL au cours de l’exercice 21

La société a également conclu un accord pour acquérir les activités de vente au détail et de gros et les activités de logistique et d’entreposage de Future Group pour une contrepartie de Rs 24 713 crore. Cette acquisition est en attente des approbations requises.

L’activité de commerce numérique et de partenariats marchands de Reliance Industries (RIL) a représenté environ 10% des revenus du segment de la vente au détail au cours de l’exercice 2020-2021, selon le rapport annuel de la société.

La montée en puissance du e-commerce et des achats en ligne a considérablement accru cette part, qui était proche de zéro l’année précédente.

Au cours de l’année, le commerce de détail a omni-activé son réseau de magasins, renforcé les plateformes de commerce numérique dans l’ensemble de l’entreprise et renforcé les capacités de livraison à domicile. Reliance Retail a également investi dans des acquisitions pour renforcer ses capacités dans la chaîne d’approvisionnement, la technologie et le portefeuille de produits. Il s’agit notamment de l’acquisition de la plateforme de pharmacie en ligne Netmeds, du détaillant de meubles et de décoration Urban Ladder et de la marque de lingerie et de vêtements intimes Zivame.

Dans le but de développer le commerce de détail, l’exercice 2020-2021 a également été marqué par d’importantes levées de fonds par la filiale de RIL, Reliance Retail Ventures (RRVL). La société a levé près de Rs 47 265 crore l’année dernière via la vente de 10,52 % du capital à sept investisseurs de renom, dont le Fonds d’investissement public (PIF), Silver Lake, KKR, General Atlantic, Mubadala, GIC, TPG et ADIA. La société a déclaré qu’elle investit activement dans la construction d’une infrastructure de chaîne d’approvisionnement de pointe pour relier tous les principaux sites d’approvisionnement via un écosystème automatisé, fiable et évolutif d’entreposage, de logistique et de traitement du dernier kilomètre.

Dans une lettre aux actionnaires dans le rapport annuel, le président et directeur général de RIL, Mukesh Ambani, a déclaré : « Dans notre commerce de détail, nous avons élargi notre clientèle en augmentant notre empreinte physique et numérique avec l’ajout de magasins, le renforcement de l’infrastructure de la chaîne d’approvisionnement et le lancement de JioMart. “

Les revenus de vente au détail au cours de l’année se sont élevés à Rs 1,54 lakh crore, en baisse de 5,6% par rapport à l’année précédente, impactés par les fermetures de magasins, une fréquentation nettement inférieure à 65% de l’année dernière et des perturbations opérationnelles tout au long de l’année. L’Ebitda a augmenté de 1,5% à 9 842 crores de roupies, l’entreprise affichant son bénéfice record, tiré par le rebond progressif des flux de revenus, des initiatives judicieuses de gestion des coûts et stimulé par des revenus d’investissement plus élevés.

La société a également vu sa surface commerciale passer de 22 millions de pieds carrés en 2018-2019 à près de 34 millions de pieds carrés au cours de l’exercice clos le 31 mars 2021. Il y a eu une forte augmentation de 25 % de la clientèle fidèle de Reliance Retail par rapport à l’année dernière, qui s’élève maintenant à 156 millions, avec plus d’un lakh de clients servis toutes les heures.

Reliance Retail a ouvert 1 456 nouveaux magasins au cours de l’année, portant le nombre total de magasins à plus de 12 700 magasins à travers le pays. L’entreprise possède 263 entrepôts et centres de distribution. L’entreprise a généré plus de 65 000 nouveaux emplois au cours de l’année.

La dette brute de RIL au 31 mars 2021 s’élevait à 2 51 811 crores de roupies, tandis que Reliance Retail avait une dette brute de 9 030 crores de roupies.

