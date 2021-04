Commerce sans obstacle: les importations d’énergie solaire en provenance de Chine ont augmenté en FY22

Les importations de cellules et modules solaires avaient chuté de 75% sur un an à 392,8 millions de dollars en avril-janvier FY21.

En août, l’importation de modules et de cellules solaires pourrait connaître une soudaine poussée, grâce à l’ouverture d’une fenêtre sans barrières de huit mois. L’essentiel des importations proviendra probablement de Chine, étant donné le pouvoir de fixation des prix dont jouissent les exportateurs du pays voisin.

Un droit de sauvegarde de 15% sur les importations solaires en provenance de Chine et de Malaisie – le seul obstacle à l’importation en l’absence de tout autre droit, y compris le droit de douane de base (BCD) – cessera d’exister le 31 juillet. Les importations de modules solaires et de cellules attireront BCD de 40% et 25%, respectivement, effectif FY23.

«Il y a environ 20 gigawatts (GW) de projets solaires en cours de mise en œuvre et 5 GW supplémentaires pour lesquels des soumissions doivent être lancées. Étant donné que le BCD sur les modules et les cellules entrera en vigueur à partir d’avril 2022, il y aura une ruée vers l’importation de modules avant cette date », a déclaré Debashish Mishra, leader de l’énergie, des ressources et des produits industriels chez Deloitte India.

L’industrie se penchera cependant sur les avantages de coûts potentiels offerts par les produits importés, car les prix sont actuellement à la hausse en Chine. «Il y a eu une situation d’achats de panique sur le marché indien en raison de laquelle les entreprises chinoises augmentent les prix», a déclaré Naveen Arora, vice-président adjoint des achats chez Amplus Solar, soutenu par Petrnonas.

Grâce à des tarifs moins chers de modules importés, en particulier de Chine, l’ajout de capacité solaire dans le pays se fait principalement par le biais d’importations. Les coûts des modules représentent environ 60% des dépenses totales du projet pour les centrales solaires. “Actuellement, même avec le droit de sauvegarde, les coûts des modules nationaux sont plus élevés que le prix de livraison de modules importés comparables”, a déclaré Pinaki Bhattacharyya, PDG d’Amp Energy India, ajoutant que “avec l’expiration du droit de sauvegarde, si la base les prix des cellules restent les mêmes en Inde et à l’étranger, nous prévoyons que les modules importés coûteront environ 5 à 6% de moins que les modules indiens ».

Le rythme d’ajout de capacité solaire a ralenti de 45% par an à 4,8 GW en avril-janvier FY21. «Les prix des modules nationaux sont actuellement compris entre 29 et 30 cents par watt-crête (c / wp), alors que les tarifs des modules importés varient actuellement entre 23 et 24 c / wp et verront probablement une augmentation de 1 c / wp au troisième trimestre et T4 FY22, portant le prix à 24-25 c / wp », a déclaré Azure Power dans une réponse par e-mail à FE.

Outre la volatilité des prix, il y en a d’autres qui font également qu’il est difficile pour les développeurs indiens de passer des commandes concrètes auprès de fournisseurs chinois pour profiter des importations en franchise de droits. L’industrie surveille de près l’évolution de la deuxième vague Covid et ses implications potentielles sur la chaîne d’approvisionnement et les délais de mise en œuvre des projets.

De plus, aucun fabricant étranger de modules ne figure actuellement dans la liste des modèles et fabricants approuvés (ALMM) qui a été récemment publiée par le gouvernement. Tous les projets soumissionnés après le 10 avril dans le cadre de programmes du gouvernement central devront utiliser des équipements solaires provenant d’entités répertoriées par l’ALMM. Le manque de clarté sur l’éventuelle prolongation de la période du droit de sauvegarde ajoute également aux incertitudes.

