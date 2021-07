Commerces BTC/USD à un niveau proche de 40 000 $ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Bitcoin – 26 juillet

Après une hausse soudaine et haussière des prix, la prévision des prix du Bitcoin se dirige vers la résistance tant attendue de 40 000 $.

Tendance à long terme BTC/USD : baissière (graphique journalier)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 44 000 $, 46 000 $, 48 000 $

Niveaux d’assistance : 32 000 $, 30 000 $, 28 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

Aujourd’hui, BTC/USD gagne plus de 11% de retrait, dépassant la résistance de 39 000 $ et impatient de dépasser sa résistance cruciale tant attendue de 40 000 $. Au moment de la rédaction, BTC se négocie de 11,19 % à 39 397 $ avec une capitalisation boursière de 718,37 billions de dollars. Cependant, Bitcoin a créé ce mouvement haussier depuis le 21 juillet avec plus de bougies haussières, car le premier actif numérique a tiré le meilleur parti de cette opportunité.

Prédiction du prix du Bitcoin : plus de montagnes à conquérir

Le graphique journalier révèle que le prix du Bitcoin s’est négocié au-dessus du niveau crucial de 39 000 $. Pendant ce temps, à la hausse, alors que la pièce se déplace au-dessus près de la limite supérieure du canal, peu de choses sont en place pour empêcher la correction ciblant la résistance clé de 40 000 $ tandis que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) se déplace vers la région de surachat pour confirmer le tendance haussière.

De plus, BTC/USD est actuellement pris en charge par l’ancien niveau de résistance de 39 000 $, mais si le prix tombe en dessous de ce niveau et se déplace pour faire face aux moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours, le prix Bitcoin peut trouver les supports à 32 000 $, 30 000 $, et 28 000 $. Au contraire, la poursuite du mouvement haussier à travers la limite supérieure du canal pourrait ouvrir la voie à davantage de gains supérieurs à 40 000 $ avant d’atteindre les niveaux de résistance de 44 000 $, 46 000 $ et 48 000 $ respectivement.

Tendance à moyen terme BTC/USD : haussière (graphique 4H)

En regardant le graphique en 4 heures, le prix du Bitcoin oscille actuellement autour de 39 247 $ après un renversement par rapport au niveau de 38 503 $. Cependant, les traders peuvent voir que l’offre haussière devient lourde sur le marché tandis que les baissiers tentent de faire baisser le prix.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

D’un autre côté, si les acheteurs pouvaient renforcer davantage le marché, le prix du Bitcoin pourrait atteindre le niveau de résistance de 40 000 $. De plus, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) reste dans la zone de surachat ; maintenir le prix à la hausse pourrait permettre aux taureaux d’atteindre la résistance potentielle à 42 000 $ et plus. Cependant, si le prix du marché baisse ; les ours pourraient en profiter pour porter le prix au niveau de soutien de 37 000 $ et moins.

