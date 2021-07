Commerces BTC/USD inférieurs à 40 000 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Bitcoin – 29 juillet

Le prix du Bitcoin est actuellement en baisse de 0,82% après avoir touché le plus haut quotidien de 40 644 $ alors qu’il se dirige maintenant vers le support de 39 000 $.

Tendance à long terme BTC/USD : baissière (graphique journalier)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 44 000 $, 46 000 $, 48 000 $

Niveaux d’assistance : 36 000 $, 34 000 $, 32 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

BTC/USD n’a pas réussi à dépasser la limite supérieure du canal avec le modèle de consolidation actuel. Comme le prix du Bitcoin ne parvient pas à rester au-dessus du niveau de 40 600 $, la pièce pourrait probablement connaître une forte baisse vers les moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Cependant, la ligne rouge de la MA à 9 jours a dépassé la ligne verte de la MA à 21 jours alors que l’indice de force relative (14) se déplace autour du niveau 70.

Prévision des prix Bitcoin: les taureaux BTC pourraient avoir besoin de prendre de l’élan

Le graphique journalier révèle que le prix du Bitcoin refuse de continuer à dépasser le niveau de résistance de 40 000 $, car la pièce peut avoir besoin de prendre suffisamment d’élan pour pousser plus haut. Le prix du Bitcoin pourrait entraîner quelques jours supplémentaires de baisses de prix négatives en dessous du niveau actuel de 39 706 $. Par conséquent, le premier niveau de support pourrait être situé à 38 000 $. En dessous, d’autres supports se situent à 36 000 $, 34 000 $ et 32 ​​000 $. Pendant ce temps, une cassure au-dessus du niveau précédent de 40 644 $ pourrait permettre à Bitcoin de tester le niveau de 42 000 $.

Cependant, les traders peuvent clairement voir que BTC/USD pourrait tomber en dessous de la moyenne mobile de 9 jours si les ours mettaient plus de pression. Bien que la bougie actuelle ne soit pas encore fermée, il est très probable que les taureaux finissent par fermer au-dessus de la limite supérieure du canal si les taureaux reviennent sur le marché. De même, si la pièce rebondit et se déplace à la hausse, BTC/USD pourrait localiser les niveaux de résistance potentiels de 44 000 $, 46 000 $ et 48 000 $.

Tendance à moyen terme BTC/USD : haussier (graphique 4H)

Le graphique en 4 heures montre que les ours Bitcoin reviennent maintenant sur le marché, poussant le prix du BTC en dessous de son niveau de support précédent qui existait autour de 39 700 $. Bien que le prix du Bitcoin ne soit pas encore descendu en dessous de 39 000 $, il est toujours en train de rebondir.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

Pour le moment, le prix du Bitcoin est susceptible de passer en dessous de la moyenne mobile de 21 jours, car il se négocie actuellement en dessous de la moyenne mobile de 9 jours, mais le mouvement à la hausse pourrait probablement pousser le prix vers la résistance la plus proche à 42 000 $ et plus. Au contraire, tout autre mouvement baissier peut localiser un support à 38 000 $ et moins alors que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) passe en dessous du niveau 65.

