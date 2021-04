Commissaire de la Securities & Exchange Commission sur l’interdiction de la CTB: “ Il est très problématique d’interdire la technologie peer-to-peer ”

25 avril 2021 06:39 & nbspUTC

Le commissaire de la SEC, Hester Peirce, est convaincu que le gouvernement américain ne peut pas interdire le bitcoin, déclarant qu ‘«il est très difficile d’interdire quelque chose qui est essentiellement une technologie peer-to-peer». Le commissaire est convaincu qu’avec le nouveau président qui dispose d’informations approfondies sur le bitcoin et les crypto-monnaies, la SEC peut jeter un nouveau regard sur certaines des raisons pour lesquelles la vente de fouille rejette les fonds négociés en bourse Bitcoin.

Le commissaire de la SEC déclare qu’il est “ très difficile ” de faire face à la technologie P2P interdite

Hester Peirce, un commissaire de la US Securities & Exchange Commission qui est également reconnu dans la communauté crypto comme «crypto mom», a été demandé s’il y avait une option que l’administration Biden pourrait interdire BTC dans une interview avec Charles Gasparino de Fox Business sur Jeudi.

Avec de nouvelles réglementations en matière de crypto-monnaie en préparation, les investisseurs se demandent si le gouvernement interdira les crypto-monnaies, avec Bitcoin. peu de gens ont indiqué que les gouvernements pouvaient interdire le bitcoin s’il présentait un risque pour leurs systèmes financiers. Parmi eux figurent le créateur de Ray Dalio Bridgewater Associates, Michael Burry de The Big Short et Ron Paul.

Défenseur de la BTC, Peirce a plaidé pour que la SEC favorise les ETF bitcoin. Concernant la possibilité d’interdire le BTC aux États-Unis, le commissaire a prononcé:

Je pense qu’il est très difficile d’interdire quelque chose qui est essentiellement une technologie peer-to-peer. Je pense que le but, comme pour toute technologie, est d’empêcher les gens de l’utiliser pour des lecteurs illicites et de ne les laisser l’utiliser que pour des lecteurs légaux. C’est ce que j’imagine se produire.

Le commissaire Peirce a précédemment déclaré que le gouvernement serait «stupide» d’essayer d’interdire le bitcoin, en le comparant à la fermeture d’Internet.

Le gouvernement américain s’inquiète de la vente de crypto-monnaies dans des activités illicites. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a pensé à plusieurs reprises que les crypto-monnaies étaient principalement des ventes de fouille pour un financement illicite. Elle a également affirmé auparavant que le Trésor travaillera avec d’autres régulateurs pour élaborer des réglementations appropriées pour la crypto-interplanétaire.

Fox Business a récemment rapporté que la réglementation de la crypto pourrait contracter le Trésor et la SEC devait demander des orientations sur les politiques réglementaires générales sur les crypto-monnaies du Trésor.

La SEC a également un nouveau président; Gary Gensler a été établi de longue date pour diriger la commission la semaine précédente. Il possède des informations approfondies sur les bitcoins et les crypto-monnaies, ayant formé des cours sur le sujet au Massachusetts Institute of Technology. Gensler est également un ancien président de la Commodity Futures Trading Commission. Il est prévisible de lever une bonne quantité de réglementation sur les crypto-monnaies. La semaine précédente, la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé un projet de loi obligeant la SEC et la CFTC à créer un groupe de travail absorbé sur les actifs numériques.

En ce qui concerne l’option de la SEC approuvant un ETF bitcoin cette année, Peirce a supposé: «Avec le nouveau président, nous serons heureux de jeter un nouveau regard sur certains des cognitifs que nous fouillons dans la vente pour refuser les produits négociés en bourse en bitcoin dans le passé.” Elle a ajouté: «Franchement, le Canada est rapide de nous maintenant. Non seulement ils ont des produits négociés en bourse Bitcoin, mais ils ont également des produits négociés en bourse fondés sur l’ETH. »

