Commission de l’App Store à démêler en Corée ; Les États-Unis pourraient suivre

La commission App Store d’Apple est menacée par une nouvelle loi antitrust en Corée qui est “presque certaine” d’obtenir les votes nécessaires aujourd’hui.

Cela permettrait aux développeurs de choisir leurs propres plates-formes de paiement et d’éviter la réduction de 15 % ou 30 % qu’ils doivent actuellement payer à Apple pour les ventes d’applications et les achats intégrés.

Le monopole d’Apple sur la vente d’applications iOS et les achats intégrés est la plus grande préoccupation antitrust du géant de la technologie. Alors qu’Apple prétend que la définition de marché pertinente est celle des « applications pour smartphones », dans laquelle elle n’a pas le monopole, de nombreux régulateurs et législateurs du monde entier considèrent la définition du marché comme des « applications iOS », ce qui est le cas.

En effet, il n’est pas réaliste pour la plupart des développeurs de lancer une application Android mais pas une application iOS. Une application iOS est indispensable pour toucher une grande partie de la population.

De nombreux développeurs aimeraient avoir la possibilité de contourner Apple en tant que plate-forme de paiement, et un nombre croissant de gouvernements semblent sympathiques à cela.

Le point de vue d’Apple reste qu’il a créé le marché des applications iOS, et a le droit d’être récompensé pour cela, et pour l’opportunité qu’il offre aux développeurs. L’entreprise a fait volte-face en réduisant sa commission de 30% à 15% pour la grande majorité des développeurs, mais a jusqu’à présent tenu bon en ce qui concerne sa politique anti-direction, n’offrant qu’une toute petite concession. pour régler un récent litige.

La commission de l’App Store menacée en Corée du Sud

Nous avons signalé la semaine dernière que la Corée du Sud travaillait sur une loi pour forcer Apple et Google à autoriser les développeurs à proposer des plateformes de paiement tierces dans leurs applications. Un vote aurait pu avoir lieu dès le lendemain, mais il a été retardé, probablement pour s’assurer qu’il avait un soutien suffisant pour passer.

Bloomberg rapporte que le vote a lieu aujourd’hui et que le soutien semble désormais solide.

La Corée du Sud devrait devenir le premier pays à adopter une loi mettant fin à la domination d’Apple et de Google sur les paiements sur leurs plates-formes mobiles, créant un précédent potentiellement radical pour leurs opérations lucratives de magasins d’applications partout, de l’Inde aux États-Unis. […] Le Telecommunications Business Act exigerait de donner aux utilisateurs le libre choix des fournisseurs de paiement d’applications. Le projet de loi, qui est presque certain de passer un vote de l’assemblée lundi compte tenu de la super-majorité du parti au pouvoir, ouvre la porte à des entreprises comme le fabricant de Fortnite Epic Games Inc. pour traiter directement avec les utilisateurs et contourner les frais du propriétaire de la plate-forme.

D’autres gouvernements surveilleront de près, et un analyste dit que l’humeur qui prévaut dans le monde suggère que d’autres pays pourraient bien suivre l’exemple de la Corée.

“Cela pourrait présager des actions similaires ailleurs”, a déclaré Guillermo Escofet, analyste chez Omdia, spécialisé dans les plateformes numériques grand public. « Les régulateurs, les législateurs et les avocats plaidants en Amérique du Nord et en Europe examinent également les règles de facturation des magasins d’applications, et l’humeur politique dominante est devenue hostile à l’énorme pouvoir concentré entre les mains des géants de la technologie. »

