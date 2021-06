Commission de rémunération 7h : les retraités du gouvernement central recevront un bulletin de retraite mensuel sur WhatsApp, SMS, e-mail maintenant

in

Les employés du gouvernement central retraitent les dernières nouvelles aujourd’hui. Image représentative

7th Pay Commission Pension Dernières nouvelles aujourd’hui: Les retraités du gouvernement central recevront désormais un bulletin de pension mensuel des banques. Le bulletin de pension fournira les détails complets de la pension mensuelle versée ainsi que la répartition du montant crédité et des déductions fiscales. Les banques peuvent fournir le bulletin de pension par SMS, e-mail et même via WhatsApp. Une décision à cet égard a été prise lors de la réunion des Centres de traitement des pensions (CPPC) des banques de versement des pensions le 15 juin 2021.

Les informations concernant la pension mensuelle versée et la répartition du montant crédité et déduit pour l’impôt sont requises par les retraités dans le cadre du paiement de l’allégement de l’impôt sur le revenu et pour réclamer les arriérés de la RD.

« Afin d’assurer la « facilité de vie » des retraités, une réunion a été organisée avec les CPPC des banques de versement des retraites le 15.06.2021, au cours de laquelle la question de la rupture de la pension mensuelle des retraités a été discutée », le ministère de la Pension and Pensioners’ Welfare (DoPPW) a déclaré dans un mémorandum du bureau (OM) daté du 22 juin 2021.

“Les banques ont été incitées à prendre cette mesure d’aide sociale, car ces informations sont requises par les retraités dans le cadre de l’impôt sur le revenu, du paiement de l’allégement de la cherté, des arriérés de remboursement, etc.

Toutes les banques de versement des pensions ont été invitées à délivrer un bordereau de pension aux pensionnés après crédit de la pension sur leurs numéros de téléphone portable enregistrés via

SMS et e-mail (lorsqu’ils sont disponibles) également.

L’OM a déclaré que les banques peuvent également utiliser des applications de médias sociaux comme WhatsApp, en plus des SMS et des e-mails.

“Le bordereau de pension doit fournir des détails complets sur la pension mensuelle versée ainsi que la répartition du montant crédité et les déductions fiscales, etc. le cas échéant”, a-t-il déclaré.

Les CPPC des banques de versement des pensions ont été priées de veiller au respect des instructions ci-dessus pour améliorer le « facilité de vie » pour les retraités.

Le salaire et la pension des employés de l’administration centrale sont basés sur les recommandations de la 7e Commission des salaires.

