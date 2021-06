Commission s’étend aux hommes avec une ligne mise à jour inspirée du travail – WWD

Lorsque Ssense aime suffisamment votre ligne pour femmes pour vous demander de vous étendre aux vêtements pour hommes, vous prenez un carnet de croquis et vous vous mettez au travail.

C’est exactement ce qui est arrivé à Huy Luong, Dylan Cao et Jin Kay, les fondateurs de Commission Clothing, une marque basée à New York qui a ses racines dans leur héritage est-asiatique. Luong, Cao et Kay sont tous des immigrants de première génération du Vietnam et de Corée du Sud diplômés de la Parsons School of Design de la New School. Après avoir obtenu leur diplôme, les amis ont travaillé pour d’autres entreprises de mode mais l’expérience n’a pas été satisfaisante, alors ils ont décidé de faire équipe et de lancer leur propre label.

Commission est née en 2018 et s’est inspirée des garde-robes que leurs mères portaient au travail dans les années 80 et 90, réinterprétées pour la femme moderne d’aujourd’hui. Pensez aux jupes crayon ajustées, aux blazers oversize, aux nuisettes et aux chemises à imprimé zèbre.

Net-a-porter a choisi la ligne pour sa première saison dans le cadre de sa collection Vanguard de designers émergents. La commission a ensuite été ajoutée au mélange chez Browns, Joyce et Ssense.

Le succès de la ligne pour femmes du designer et magasin de streetwear haut de gamme basé à Montréal a incité l’équipe d’achat de Ssense à approcher le trio pour étendre sa ligne aux vêtements pour hommes pour cet automne.

Cao a déclaré qu’ils avaient toujours prévu de concevoir éventuellement des vêtements pour hommes, mais qu’ils pensaient qu’établir un pied dans les vêtements pour femmes était d’abord la ligne de conduite la plus sage. Une fois que Ssense a exprimé son intérêt, ils ont tourné leur attention vers leurs pères et ce qu’ils avaient porté au travail – et pendant leurs loisirs – au cours de la même période.

“C’est très similaire à la façon dont nous avons abordé les vêtements pour femmes”, a déclaré Cao, soulignant les pièces clés “intemporelles” de l’offre pour hommes.

Le résultat est une tenue de travail nostalgique qui comprend un trench modernisé avec un rabat de cou allongé qu’ils ont d’abord utilisé comme détail de manche dans la ligne pour femmes, et un costume de couleur vert militaire mis à jour avec un pantalon de menuisier. “Nous portons tous du Dickies et du Carhartt, c’est donc une approche effrontée”, a déclaré Cao. Une autre pièce spéciale est un pull avec un col de style polo et un bas côtelé qui ressemble à du mohair mais qui est en fait du cachemire brossé du Japon. Une chemise en soie boutonnée arbore un imprimé basé sur un emballage des années 80 en provenance de Corée du Sud, il y a un survêtement et un jean mis à jour avec un “détail de sac banane” étendu à l’arrière de la ceinture.

Bien que la ligne soit distinctement des vêtements pour hommes, plusieurs des pièces sont unisexes, ont-ils déclaré, notamment le pull en cachemire brossé et le survêtement.

Les prix sont dans le domaine des créateurs avec des jeans au prix de 425 $, le pull en cachemire brossé à plus de 1 000 $, le pantalon sur mesure pour 600 $ à 700 $ et les vêtements d’extérieur pour 1 100 $ à 1 300 $.

La première collection, qui sera exclusive à Ssense pour l’automne, est serrée – environ 25 pièces. Mais à l’avenir, Kay a déclaré que le plan consiste à « explorer plus » d’options pour les hommes afin de compléter celles des femmes.