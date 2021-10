Common a signé pour jouer aux côtés de Rebecca Ferguson dans ‘Wool’

Common est sur le point de faire ses débuts sur Apple TV+ dans une nouvelle série.

Tel que rapporté par The Hollywood Reporter, le rappeur et acteur Common a signé pour jouer aux côtés de Rebecca Ferguson dans la prochaine série dramatique « Wool ». La série, basée sur la trilogie à succès de Hugh Howey, sera écrite par Graham Yost et réalisée par Morten Tyldum. Tim Robbins et Rashida Jones ont également signé pour la série.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

« Wool » raconte l’histoire de Juliette, une ingénieure qui vit dans une communauté qui compte des centaines d’histoires sous terre.

Apple TV+ a annoncé aujourd’hui une commande de série pour « Wool », une série dramatique de construction du monde basée sur la trilogie à succès du New York Times de Hugh Howey de romans dystopiques qui mettra en vedette Rebecca Ferguson (films « Dune », « Mission : Impossible »), qui sera également servir de producteur exécutif. « Wool » sera écrit par le scénariste nominé aux Emmy Graham Yost (« Band of Brothers », « Justified ») et réalisé par le candidat aux Oscars Morten Tyldum (« Defending Jacob », « The Imitation Game »). « Wool » se déroule dans un avenir ruiné et toxique où une communauté existe dans un silo géant souterrain, des centaines d’histoires profondes. Là-bas, les hommes et les femmes vivent dans une société pleine de réglementations qui, selon eux, visent à les protéger. Ferguson jouera le rôle de « Juliette », une ingénieure indépendante et travailleuse. La série est produite par Ferguson, Yost et Tyldum, aux côtés de l’auteur Hugh Howey. Remi Aubuchon, Nina Jack et Ingrid Escajeda seront également les producteurs exécutifs du drame, produit par AMC Studios.

On ne sait actuellement pas quand « Wool » sera diffusé sur Apple TV+. Si vous voulez vous assurer d’avoir la meilleure expérience quand c’est le cas, consultez notre liste des meilleures Apple TV en 2021.

Contenu exclusif

Apple TV+

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV+, vous pouvez regarder des émissions télévisées à gros budget bien produites par des réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.