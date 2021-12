Common confirme sa rupture avec Tiffany Haddish

Commun parle pour la première fois de sa rupture avec Tiffany Haddish, blâmant leur emploi du temps chargé pour leur séparation.

« Tout d’abord, je tiens à dire que Tiffany, comme vous le savez, est pour moi, comme, l’une des meilleures personnes que j’ai rencontrées dans la vie. L’une des personnes les plus sincères, les plus authentiques et les plus attentionnées que j’ai rencontrées dans la vie, et c’est ce qui m’a fait l’aimer et être amoureux d’elle et vouloir être en relation avec elle et grandir avec elle », a déclaré Common lors d’un récente interview avec l’hôte d’Hollywood Unlocked Uncensored Jason Lee.

« Nous avons eu une vraie relation saine et affectueuse. C’était probablement la relation la plus mature dans laquelle j’ai été », a poursuivi le rappeur. « La communication, le respect, juste tout autour, mec. »

Common a expliqué qu’après l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19, lui et Haddish sont retournés au travail et ne mettaient pas « autant d’énergie » dans leur relation.

« Je ne pense pas que l’amour s’est vraiment dispersé », a-t-il déclaré. « Je pense que c’était comme si nous n’alimentions pas la relation. »

le Grio Matthieu Allen avait précédemment rapporté que Haddish avait confirmé leur rupture fin novembre. Un initié a déclaré à PEOPLE que le temps et la distance étaient la cause de la dissolution romantique des stars.

« Ils ne sont jamais ensemble dans la même ville et tous les deux sont tout simplement trop occupés pour une relation sérieuse », a déclaré la source.

Common et Haddish se sont rencontrés en 2019 sur le tournage du film The Kitchen. Les rumeurs selon lesquelles ils pourraient sortir ensemble ont commencé en décembre de la même année, lorsque Common aurait été le rendez-vous de Haddish lors de sa cérémonie de Bat Mitzvah.

Après un rendez-vous virtuel via l’application de rencontres Bumble, Haddish, Common a publiquement confirmé l’été dernier qu’ils étaient en couple. Lors d’un épisode du 30 juillet du podcast Steve-O’s Wild Ride !, Haddish a qualifié cette relation de « de loin la meilleure » de sa vie.

Common et Tiffany Haddish assistent à Toast To The Arts le 2 mars 2018 à West Hollywood. (Photo de Jerritt Clark/. pour Remy Martin)

La semaine suivante, Common a partagé plus sur leur relation lors d’une apparition dans le talk-show ABC, Live with Kelly and Ryan. « C’est une femme merveilleuse, une reine et juste une belle personne, mec », a déclaré Common. « Vous savez, je tiens beaucoup à elle, je l’apprécie et je suis reconnaissante de l’avoir dans ma vie. Je suis heureux. »

Lorsque Haddish a fêté son anniversaire le 3 décembre, Common lui a montré un peu d’amour sur Instagram, selon le Grio.

« Joyeux anniversaire à la reine @tiffanyhaddish ! » Commun a écrit. « L’une des personnes les plus belles, dynamiques et merveilleuses que je connaisse. Que le plus ÉLEVÉ continue de bénir et de briller à travers vous. Je vous souhaite joie, amour, paix, lumière et plaisir le jour de votre naissance. Amour! »

Haddish a célébré son anniversaire à Ciudad Amurallada, une ville de Carthagène, en Colombie, avec certains de ses amis les plus proches. La star de Night School a posté des vidéos d’elle-même en train de souffler son gâteau d’anniversaire, d’écouter les habitants de la région et de faire plusieurs tentatives pour plonger à contrecœur d’un yacht dans l’océan.

« La morale de l’histoire est que ce n’est pas comment vous commencez, c’est comment vous finissez ! » elle a écrit sur IG.

Reportage supplémentaire par Chauncey Alcorn.

Avez-vous souscrit à le podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !