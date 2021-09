Common publie une vidéo de lancement de soirée pour « Quand nous bougeons »

Artiste lauréat d’un Oscar, d’un Grammy et d’un Emmy Commun a sorti un clip pour son dernier single “When We Move” avec Pensée noire et Seun Kuti.

Le clip a été réalisé par Emmanuel Afolabi et produit par Marie Cisco. “When We Move” est la deuxième sortie de l’album de suivi de Common, A Beautiful Revolution Pt. 2.

En août, le trio a apporté le single émouvant à The Tonight Show. Une belle révolution Pt. 2 a été créé avec de l’espoir et de l’inspiration à l’esprit », a déclaré Common dans un communiqué de son nouveau LP, qui sort maintenant.

“L’esprit de l’album était censé imiter à quoi ressemblerait un jour plus grand. Nous étions au milieu d’une période difficile sur le plan politique et social. Il y avait toujours de la douleur, de la colère et de la douleur, alors je me suis dit : « Quelle est la prochaine étape de cette révolution ? J’ai pensé à ce que le fait d’être immobile à cette époque m’avait apporté et c’était une paix au-delà de la compréhension, un plus grand amour de soi, une connexion plus étroite avec Dieu et une plus grande appréciation pour ma famille, mes amis et les choses simples de la vie.

Le mois dernier, Common a sorti une nouvelle chanson intitulée “Imagine” en soutien de Une belle révolution Pt. 1. À propos de la sortie, Common a déclaré: «J’ai écrit ‘Imagine’ à un moment où nous traversions tous beaucoup de choses. Mais quelque chose n’arrêtait pas de me dire de me concentrer sur le bien et les choses que je voulais voir dans le monde. Pour moi, la musique est l’une des choses qui me donne de l’espoir et du bonheur tout au long de ces moments, que je la crée ou que je l’écoute. Je voulais donc que « Imagine » crée ce sentiment de la façon dont vous pouvez jouer une chanson et vous sentir inspiré. Comment une chanson peut vous faire bouger et aussi bouger votre esprit. Essentiellement, je veux que nous sentions tous que les jours s’améliorent et que de bons moments sont à nous. Et la première étape pour ressentir cela est de l’imaginer.

Achetez ou diffusez A Beautiful Revolution Pt. 2.