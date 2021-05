Common recrute Damian Marley pour le remix “ What Do You Say ”

Pour son dernier single, Commun recrute la progéniture de Marley et l’auteur-compositeur-interprète Damian «Jr. Gong »Marley pour un remix de son single à succès« What Do You Say (Move It Baby) ».

Le morceau provient du dernier projet de Common, A Beautiful Revolution Pt 1. Le disque a été une délicieuse surprise pour les fans du MC, à venir juste une semaine après l’annonce de Common.

Marley a apporté une nouvelle esthétique au projet, rejoignant une liste de collaborateurs qui incluent Stevie Wonder, Chuck D, Lenny Kravitz et Les racines’ Pensée noire. De plus, Common a recruté un groupe de base pour le projet qui comprend Robert Glasper aux touches, Karriem Riggins à la batterie, Burniss Travis à la basse, Isaiah Sharkey à la guitare et PJ au chant.

Concernant le projet, Common avait ceci à dire: «C’est de la musique pour élever, guérir et inspirer les auditeurs confrontés aux injustices raciales ainsi qu’à d’autres injustices sociales. C’est une affirmation. C’est la reconnaissance. C’est l’élévation. C’est de la musique pour accompagner un mouvement. Parce que la vérité est qu’il reste encore beaucoup de travail à faire. Quel que soit le résultat des élections, nous devons nous assurer que les choses ne reviennent pas au statu quo. L’intention de ce premier EP est de canaliser toute notre douleur et notre indignation en quelque chose de productif, d’inspiration et de bon. C’est pour aider à diriger un mouvement vers notre prochaine phase du travail à accomplir.

Le remix de Marley donne à la chanson une sensation reggae optimiste, transposant son esthétique sur l’original groovy. Le morceau est dirigé par la voix incomparable de PJ, et sur le remix, Marley souligne sa capacité unique à porter un morceau. Comme toujours, Common vole la vedette avec sa capacité presque surnaturelle à créer des histoires au cours d’un verset.

Il rappe: «Que libre soit entre nous / Toi ma Médina / Une reine comme Amina ou Fatima / rédemptrice de passion / nous avons tous les deux de la compassion pour la diaspora noire / Dans toute cette immensité.» Avec l’aide de Damien Marley, Common a fait de son hymne édifiant en le hit de l’été.

