Common recrute PJ pour un nouveau single et un nouveau clip, ‘Imagine’

Artiste lauréat d’un Oscar, d’un Grammy et d’un Emmy Commun a sorti son nouveau single “Imagine” avec PJ. Le vétéran MC a également sorti un puissant clip vidéo pour le morceau.

“Imagine” met les auditeurs au défi d’imaginer un monde tel qu’il devrait être. Un endroit où les gens se traitent avec respect, écoutent divers points de vue et dont les actions sont axées sur la communauté. Avec PJ, l’homologue dynamique de Common sur “What Do You Say”, ce paradis imaginaire prend vie dans une vidéo musicale animée du réalisateur Emmanuel Afolabi.

À propos de la sortie, Common a déclaré: «J’ai écrit ‘Imagine’ à un moment où nous traversions tous beaucoup de choses. Mais quelque chose n’arrêtait pas de me dire de me concentrer sur le bien et les choses que je voulais voir dans le monde. Pour moi, la musique est l’une des choses qui me donne de l’espoir et du bonheur tout au long de ces moments, que je la crée ou que je l’écoute. Je voulais donc que « Imagine » crée ce sentiment de la façon dont vous pouvez jouer une chanson et vous sentir inspiré. Comment une chanson peut vous faire bouger et aussi bouger votre esprit. Essentiellement, je veux que nous sentions tous que les jours s’améliorent et que de bons moments sont à nous. Et la première étape pour ressentir cela est de l’imaginer.

De retour en mai, La progéniture commune de Marley et l’auteur-compositeur-interprète Damian “Jr. Gong” Marley pour un remix de son tube “What Do You Say (Move It Baby)”.

Le morceau est tiré du dernier projet de Common, A Beautiful Revolution Pt 1. Le disque a été une délicieuse surprise pour les fans du MC, une semaine seulement après l’annonce de Common.

Concernant le projet, Common a dit ceci : « C’est une musique pour élever, guérir et inspirer les auditeurs confrontés aux injustices raciales ainsi qu’à d’autres injustices sociales. C’est l’affirmation. C’est la reconnaissance. C’est l’élévation. C’est de la musique pour accompagner un mouvement. Parce que la vérité est qu’il y a encore tellement de travail à faire. Quel que soit le résultat des élections, nous devons nous assurer que les choses ne reviennent pas au statu quo. L’intention de ce premier EP est de canaliser toute notre douleur et notre indignation en quelque chose de productif, d’inspirant et de bon. C’est pour aider à diriger un mouvement vers notre prochaine phase du travail à faire.

Achetez ou diffusez « Imaginez ».