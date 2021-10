Commons dans l’hystérie à l’histoire hilarante d’Amess «Il a dit à tout le monde que j’étais sorti de prison» | Politique | Nouvelles

Le député conservateur James Duddridge a été l’un des premiers députés d’arrière-ban à rendre hommage à Sir David Amess et a rappelé plusieurs histoires drôles de leur temps ensemble. M. Duddridge, qui travaillait dans la circonscription voisine de Sir David, a rappelé plusieurs brise-glace amusants que le défunt politicien utiliserait lors de fêtes et d’autres événements pour se présenter et en a partagé quelques-uns avec la Chambre des communes. M. Duddridge a également partagé une histoire hilarante impliquant le pape et un bonbon bouilli qui a vu de nombreux députés éclater de rire devant la gaffe.

La Chambre des communes a tenu une session spéciale pour que les députés partagent leurs hommages à Sir David avec le Premier ministre Boris Johnson annonçant que Southend recevra le statut de ville en l’honneur du député assassiné.

M. Duddridge a rendu hommage à la Chambre et a déclaré: « David était un homme de foi et de convictions, de foi en sa religion et de convictions en sa politique.

« Il était au-dessus et au-delà de tout le reste, un père de famille et un homme très drôle.

« Il enfreignait souvent toutes les règles, coupait à la pompe et à la cérémonie et se connectait avec les gens.

« Quand il me présentait, il inventait toujours une histoire, j’étais le gagnant de Strictly Come Dancing avec sa fête annuelle pour les personnes de plus de 100 ans.

« Avant qu’il n’y ait une tombola, il m’a décrit comme un millionnaire de loterie lors d’une collecte de fonds caritative.

« Mon brise-glace préféré est de rencontrer James, c’est mon voisin qui vient de sortir de prison. »

La Chambre des communes a beaucoup ri aux anecdotes amusantes, mais M. Duddridge ne s’est pas arrêté là et a rappelé un incident que Sir David avait eu avec le pape.

Il a poursuivi: « Je voudrais partager l’histoire du bonbon bouilli, David était un visiteur régulier du Vatican étant donné sa foi et dans la ligne de réception, peut-être un peu distraitement habitué à ces choses, les gens reçoivent des articles bénis.

« David, ayant un mal de gorge, a mis la main dans sa poche pour un bonbon bouilli.

« David s’est trompé de timing, le Pape, a pris la douce pensée que c’était un objet vénéré à bénir, alors béni l’objet vénéré et David a dû le mettre dans sa poche.

« Un bonbon sacré et quand David racontait les anecdotes, comme il le ferait maintes fois, il avait mis la main dans sa poche et dit, et c’est le bonbon. »

M. Johnson et le leader travailliste Sir Keir Starmer ont ouvert la session spéciale de la Chambre des communes qui a commencé par une minute de silence.

S’exprimant devant les Communes, M. Johnson a déclaré: « Je suis heureux d’annoncer que Sa Majesté a convenu que Southend se verra accorder le statut de ville qu’elle mérite si clairement.

« Le fait que Sir David ait passé près de 40 ans dans cette Assemblée, mais pas un seul jour dans un cabinet ministériel ne dit tout sur ses priorités.

« Ce n’était pas un homme en admiration devant cette chambre, ni un homme qui recherchait le patronage ou l’avancement.

« Il voulait simplement servir les habitants d’Essex, d’abord à Basildon, puis à Southend. Et c’est en servant ses électeurs qu’il a été si cruellement tué. »