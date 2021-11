Commonwealth Bank est la première en Australie à proposer des services de cryptographie

Commonwealth Bank sera la première en Australie à proposer des services de cryptographie à ses clients, a déclaré la banque dans un communiqué mercredi.

La banque proposera un échange cryptographique et un service de garde en collaboration avec Gemini et la société de renseignement Chainalysis. Les clients auront accès à 10 actifs numériques, notamment bitcoin, éther, bitcoin cash et litecoin. Commonwealth Bank intégrera l’échange cryptographique de Gemini dans son application grâce à un partenariat exclusif, a déclaré le PDG de la banque, Matt Comyn, dans le communiqué de presse. Les offres commenceront la semaine prochaine en tant que pilote. Commonwealth Bank ajoutera progressivement des fonctionnalités. L’Australie est le troisième plus grand adopteur de crypto au monde, selon une enquête d’octobre.

Lire la suite: L’Australie a le troisième taux d’adoption de crypto-monnaies le plus élevé au monde : enquête Finder