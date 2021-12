Communication | C’est la couverture de SPORT

26/12/2021 à 23:58 CET

Torres de Ferran Il a atterri dans la capitale catalane dimanche après-midi et subira une visite médicale lundi matin. Il signera pour les cinq prochaines saisons et l’entraîneur, Xavi Hernandez, pourrait lui donner des minutes en Copa del Rey contre Linares Deportivo.

C’est aussi une semaine clé sur le marché des transferts : Le club cherche une sortie pour Luuk De Jong, Demir et Umtiti, en plus de reconduire Ousmane Dembélé dans les plus brefs délais. L’équipe attend également Pedri, qui pourrait réapparaître dans le tournoi des échanson.

Dans le football anglais, en revanche, le buts pour Manchester City par Pep Guardiola et Arsenal par Mikel Arteta lors du célèbre Boxing Day, où le Chelsea de Thomas Tuchel n’a pas failli non plus.