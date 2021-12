Communication médiatisée par l’IA et des algorithmes qui cherchent à nous aider à être plus gentils avec les autres | La technologie

Depuis le début de la pandémie, de plus en plus de nos relations reposent sur des canaux médiés par ordinateur. Au milieu d’un océan agité de discussions en ligne et de messages toxiques, peut-être que les algorithmes et les IA peuvent nous aider à anticiper nos émotions et à rechercher une communication plus saine.

Twitter, une plateforme réputée pour être abusive et génératrice de grosses bagarres, a lancé une fonction de notification suggérant aux utilisateurs de réfléchir à deux fois avant de tweeter. Le mois suivant, Facebook a annoncé Alertes de conflit d’IA pour les groupes, afin que les administrateurs puissent prendre des mesures en cas de conversations controversées ou malsaines.

Les e-mails et la messagerie intelligente terminent des milliards de phrases pour nous chaque jour avec des fonctionnalités Réponse intelligente et composition intelligente. De nombreux appareils portables surveillent même notre ton de voix.

Le bien-être, on le voit, ne repose plus uniquement sur la surveillance du rythme cardiaque ou les étapes, maintenant cela va plus loin, en contrôlant d’une certaine manière la façon dont nous nous présentons à la société.

Des outils thérapeutiques algorithmiques se développent progressivement pour prédire et prévenir les comportements négatifs. Ce serait par exemple le cas de CoParenter ou NotreFamilleAssistant, que aussi ils analysent les sentiments et ils permettent une meilleure communication entre parents et enfants et que vous pouvez télécharger depuis le Play Store.

Et c’est que dans une tentative de promouvoir la civilité, l’IA est devenue un élément de plus en plus important.

Jeff Hancock, professeur de communication à l’Université de Stanford, définit la communication médiée par l’IA comme « un agent intelligent qui opère au nom d’un communicateur en modifiant, augmentant ou générant des messages pour atteindre des objectifs de communication ». Cette technologie, dit-il, est déjà déployée à grande échelle.

La question qui nous reste maintenant est de savoir si un algorithme peut vraiment nous aider à être plus gentils avec les autres ou si nous parlons de une sorte de violation de nos communications cela mettra fin à ce qu’une relation humaine fait pour être vraiment humaine.

La communication médiatisée par l’IA pourrait transformer notre façon de parler, atténuer ou exacerber les préjugés. Cela pourrait nous laisser nous demander à qui nous parlons vraiment. Même cela pourrait changer notre perception de soi.

« Si l’IA modifie les messages d’un expéditeur pour qu’ils soient plus positifs, plus amusants ou plus extravertis, cela changera-t-il la perception de l’expéditeur de lui-même pour qu’il soit plus positif, amusant ou extraverti ? » Hancock lui-même se demande. C’est quelque chose qui reste à l’avis de chacun Et comme toute nouvelle technologie, elle aura toujours des avantages et des inconvénients.