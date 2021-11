Communication par satellite : Trai publie un document de consultation sur le cadre des licences

Dans le nouveau cadre, le titulaire de licence qui établit la passerelle devrait être en mesure de fournir ses services à d’autres titulaires de licence, qui à leur tour rendraient des services aux utilisateurs finaux », a demandé le DoT à Trai.

Pour faciliter les services de communication par satellite, l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai) a publié lundi un document de consultation sur le cadre d’octroi de licences pour l’établissement d’une passerelle de station terrienne par satellite.

À travers le document, le régulateur souhaite débattre des questions concernant le régime d’octroi de licences pour de tels services, comme à qui le spectre devrait être attribué et quelle devrait être la méthodologie d’attribution du spectre pour l’établissement d’une station terrienne de satellite. Le régulateur examinera également s’il est nécessaire d’avoir une licence spécifique pour établir une passerelle de station terrienne par satellite en Inde afin de fournir des ressources satellitaires aux titulaires de licence de service.

Plus tôt, en septembre, le département des télécommunications (DoT) avait demandé les recommandations de Trai sur la question. Le DoT a déclaré que le cadre d’octroi de licence actuel concernant les services par satellite a des limites pour les opérations de passerelles satellites proposées, car il n’y a aucune disposition concernant l’utilisation de la passerelle par un fournisseur de services établi par un opérateur de constellation de satellites.

« Compte tenu des contraintes des dispositions existantes concernant les opérations de passerelle satellite proposées, le DoT a déclaré qu’il était nécessaire d’établir un cadre de licence approprié pour les opérations de passerelle satellite. Pour ce droit d’entrée, les frais de licence, la garantie bancaire, les frais du NOCC et tout autre problème pouvant être pertinent pour les systèmes LEO/MEO/HTS, peuvent être suggérés », a déclaré Trai.

Conformément au régime de licence en vigueur dans le pays, l’établissement d’une station terrienne est lié à la licence de service, et il n’y a pas de licence spécifique pour l’établissement d’une station terrienne par les opérateurs de satellites afin de fournir des ressources satellitaires au titulaire de licence de service.

Selon le DoT, alors que les satellites conventionnels fonctionnent avec un seul faisceau large couvrant une vaste zone (disons tout le territoire indien), les technologies satellitaires telles que LEO (orbite terrestre basse) et MEO (orbite terrestre moyenne) fonctionnent à travers des faisceaux étroits avec une portée typique de faisceau environ 250 Kms. Cela se traduit par de multiples faisceaux étroits couvrant une zone par rapport à un seul faisceau large de satellites conventionnels. Par conséquent, il peut être nécessaire de configurer plusieurs passerelles pour contrôler un grand nombre de faisceaux.

Selon le DoT, les conditions de licence actuelles peuvent limiter l’établissement de sa passerelle pour la prestation de services par satellite, entraînant ainsi des CapEx et des OpEx plus élevés. « Compte tenu des circonstances, il peut être souhaitable d’explorer la possibilité d’un cadre d’autorisation pour établir la passerelle en tant qu’installation indépendante, mise en place soit par un opérateur de constellation de satellites, soit par toute autre entité. Dans le nouveau cadre, le titulaire de licence qui établit la passerelle devrait être en mesure de fournir ses services à d’autres titulaires de licence, qui à leur tour rendraient des services aux utilisateurs finaux », a demandé le DoT à Trai.

Les communications par satellite sont extrêmement utiles pour fournir des services à large bande dans les régions éloignées, vallonnées et inaccessibles. C’est également le seul moyen par lequel la communication peut être établie dans les zones sinistrées lorsque la communication normale est affectée. Dans les communications par satellite, les services sont fournis via des satellites en orbite terrestre basse (Leo), à travers lesquels une boîte est suspendue dans des régions reculées et vallonnées, ce qui crée des points WiFi à travers lesquels des services à large bande sont fournis.

Il existe un fossé clair entre les acteurs de l’industrie concernant l’attribution du spectre pour les communications par satellite. Alors que le président du groupe Bharti, Sunil Mittal, a catégoriquement déclaré que le spectre à large bande par satellite ne devrait pas être attribué par le biais d’enchères mais administré par voie administrative, des entreprises de télécommunications comme Reliance Jio et Vodafone Idea insistent pour que ce spectre soit mis aux enchères.

