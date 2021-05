Communications des Oath Keepers pour l’atterrissage sur Potomac ⋆ 10z viral

Le jour même où les républicains ont bloqué une commission qui aurait pu enquêter sur des détails éventuellement négligés qui ne feraient pas l’objet d’accusations déposées par le ministère de la Justice, le New York Times a publié un rapport contenant des informations plus précises sur les plans des Oath Keepers pour déplacer éventuellement des armes lourdes (armes d’épaule et munitions) à travers la rivière Potomac. Ils ont planifié une invasion d’eau sur le Capitole, si cela s’avérait nécessaire.

Le Times avait rapporté le complot initial en février, bien qu’ils aient eu peu de détails sur l’étendue de la planification. Le Times a maintenant acquis un briefing déposé par le DOJ qui contient des communications spécifiques entre le groupe pour discuter des plans de la tentative de coup d’État. De plus en plus, cela donne vraiment l’impression que ces gens se considéraient comme des « patriotes » réalisant un nouveau « 1776 » (N’est-ce pas, Lauren Boebert ?) Et qu’ils étaient prêts à faire la guerre au Capitole.

Mais au moins en partie, cela dépendait de la présence de Trump, qui les dirigeait, comme il avait promis de le faire dans son discours d’incitation. Selon le rapport du Times de février :

«Ces discussions sont devenues publiques dans un dossier visant à maintenir les conditions strictes de mise en liberté provisoire du membre d’Oath Keepers Thomas Caldwell, qui, selon les procureurs, a organisé un groupe de membres de la milice en “veille avec des armes à feu dans un hôtel de l’autre côté de la rivière”.

Dans le mémoire, les procureurs alléguaient également qu’un message du chef de la milice décrivait un ” pire scénario ” où l’ancien président Donald Trump ” nous appelle dans le cadre de la milice pour l’aider à l’intérieur de DC.‘ Tirant une ligne de l’un des vers immortels d’Henry Wadsworth Longfellow, le chef du chapitre de Floride du groupe extrémiste, Kelly Meggs, aurait imaginé les membres de la milice comme l’équivalent moderne de leurs ancêtres coloniaux américains.

“Aidez-le.” Ils pensaient que Trump serait là au Capitole. Trump a déclaré dans son discours qu’il les accompagnerait au Capitole. Nous avons de la chance que notre despote tentant son coup d’État soit le plus grand lâche du monde. Il est resté à la Maison Blanche.

On ne peut s’empêcher de remarquer que Marjorie Taylor Greene a tweeté la veille, le 5 janvier, que le lendemain serait un “moment 1776”. Nous notons que Lauren Boebert a tweeté le matin du 6 janvier “Aujourd’hui, nous sommes en 1776”. Nous ne pouvons pas non plus nous empêcher de rappeler que lorsqu’Ivanka Trump a tweeté pour arrêter la tentative de coup d’État (car cela se passait mal à la télévision et comme une tentative logistique), elle a appelé le peuple « patriotes » en leur demandant d’arrêter. Il semble y avoir un thème commun à travers les plans et les actions entreprises ce jour-là.

Quoi qu’il en soit, le Times vient de publier une partie d’un mémoire déposé dans le cadre de la poursuite de l’un des comploteurs de coup d’État exposant les communications réelles entre Oath Keepers planifiant le raid :

Je n’arrive pas à croire que je viens de penser à ça : combien de personnes dans la milice ou non (qui soutiennent toujours nos efforts pour sauver la République) ont un bateau sur une remorque qui pourrait gérer une traversée du Potomac ? Si quelqu’un se tenait à côté d’une rampe de quai (une près du Pentagone, c’est sûr), nous pourrions avoir notre équipe d’intervention rapide avec les armes lourdes debout, les charger rapidement et les transporter de l’autre côté de la rivière jusqu’à nos bras en attente.

Je ne parle pas d’un bass boat. Quelqu’un qui serait intéressé à soutenir l’équipe de cette façon? Je vais acheter le carburant. Plus ou moins traîner en sirotant un café et peut-être un peu sur la rivière et faire semblant de pêcher, alors si tout allait mal, notre gars charge nos pleurs ET Blue Ridge Militia pleure et les transporte à travers. Mec! Si nous avions 2 bateaux, nous pourrions traverser en ferry et ne jamais conduire à Washington du tout !!!! Ensuite, faites-vous ramasser. Y a-t-il un moyen de passer SVP le mot parmi les gens que vous connaissez et de voir si quelqu’un sauterait au milieu de cela pour aider. Je fais passer le mot aussi. Génie si quelqu’un est prêt et n’a pas rangé son bateau pour l’hiver.

À ce stade, l’attention doit revenir aux ministères mêmes qui poursuivent actuellement ces personnes. Comment le FBI n’a-t-il pas eu cela sur son radar avant même la journée ?

Ou pire encore, le FBI avait-il cela sur son radar mais a-t-il été retenu, avec la Garde nationale ? At-on appris que ces gens avaient besoin d’un coup de feu au Capitole avant que la Garde nationale puisse être déployée, ayant ainsi accompli ce qu’ils voulaient avant même que la Garde puisse être appelée?

Comment ces gens se sont-ils rapprochés ? De plus en plus, on dirait qu’une porte a été laissée ouverte, sans surveillance, par quelqu’un d’assez haut pour s’assurer qu’elle serait ouverte, sachant ce qui allait arriver.

C’est peut-être la raison pour laquelle les républicains ont bloqué la commission.

