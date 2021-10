Communications Union s’oppose au règlement Activision Blizzard

Cette image représente les quatre parties actives maintenant impliquées dans cette affaire. Je vous laisse décider qui est qui.Capture d’écran : Activision Blizzard

Aujourd’hui, le syndicat Communication Workers of America a déposé une objection au règlement proposé par l’Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) des États-Unis avec Activision Blizzard concernant des allégations de harcèlement sexuel chez l’éditeur de jeux. Le syndicat est, pour le moins, mécontent du règlement pour des raisons qu’il expose avec des détails atroces dans une lettre, incluse dans son dossier d’opposition, à l’EEOC.

Cette nouvelle n’arrive que quelques heures après que le président de l’affaire a rejeté la requête en intervention ex parte déposée par le California Department of Fair Employment and Housing (DFEH). Si vous ne pouvez pas garder une trace de toutes les parties impliquées dans cette affaire, je ne peux pas vous en vouloir.

Le contexte est que le DFEH et l’EEOC ont mené des enquêtes parallèles sur Activision Blizzard, aboutissant à deux poursuites distinctes. Le DFEH a déposé sa plainte en premier, et l’EEOC a suivi. L’EEOC et Activision Blizzard ont annoncé qu’ils étaient parvenus à une résolution et ont présenté un règlement de 18 millions de dollars, sous la forme d’un décret de consentement, aux tribunaux. Le DFEH a pris ombrage du décret de consentement et a déposé une requête en intervention, à laquelle l’EEOC s’est opposé. Le CWA s’est maintenant joint à l’amusement avec ses propres objections contre le règlement proposé par l’EEOC.

Dans la lettre du CWA, le syndicat présente des dizaines de plaintes concernant le statut actuel du décret de consentement et exige une audience équitable au cours de laquelle ses membres peuvent porter ces critiques devant le tribunal. Ces critiques comprennent : le fait que les travailleurs d’Activision Blizzard n’ont pas été consultés, le manque de documentation promise, l’absence totale d’avis de l’employé que le décret de consentement promet, le maigre fonds juridique de 450 $ par personne pour les demandeurs potentiels, le manque de clarté quant à qui traitera les demandes de règlement, le paiement relativement minime (18 millions de dollars sont des sous à Activision Blizzard), le fait que l’EEOC prétend qu’Activision Blizzard n’est pas puni malgré les malversations évidentes de la société, et de nombreuses plaintes procédurales. Cette lettre est cinglante.

En plus de diffuser ces critiques explicites, le CWA pose également quelques questions pertinentes à l’EEOC, dont je me pose désespérément beaucoup car cette affaire m’a consumé le cerveau la semaine dernière. Voici juste un avant-goût :

4. Ce décret de consentement proposé semble être une tentative pour anticiper la poursuite parallèle intentée par le Department of Fair Employment and Housing en vertu de la loi californienne. La loi californienne prévoit de plus grands recours, et le DFEH semble beaucoup plus disposé à poursuivre agressivement et efficacement les litiges. Veuillez expliquer pourquoi ce décret de consentement a été soudainement pris peu de temps après le dépôt de la plainte du DFEH et est devenu actif. Prévoyez-vous de solliciter l’avis de la DFEH ? Pourquoi cela n’a-t-il pas été coordonné avec la DFEH ? […] 9. Le décret sur le consentement semble couvrir « les défendeurs, ainsi que leurs parents, filiales, dirigeants, administrateurs, agents, successeurs et ayants droit ». Voir Décret de consentement p. 2:15-16. Ce décret de consentement exonère-t-il ensuite les individus de toute autre responsabilité ? S’il vous plaît, expliquez. Comment un avis leur sera-t-il donné pour assurer la conformité? […] 13. Nous aimerions également savoir comment l’EEOC déterminera si une personne est un « demandeur admissible » tel que défini dans le décret de consentement. Veuillez expliquer comment vous avez l’intention de déterminer la « liste des demandeurs potentiels ». Voir Décret de consentement p. 4:20-21. Qu’en est-il des travailleurs mal classés en vertu de la loi fédérale ou de l’État ? Comme je l’ai indiqué, CWA est en contact avec un grand nombre de personnes. La DFEH est en contact avec de nombreuses personnes. Comment avez-vous l’intention d’incorporer les personnes que nous connaissons, les anciens employés et toutes les personnes qui ont été lésées par les pratiques illégales du défendeur afin qu’elles aient le droit de soumettre un formulaire de réclamation ?

G/O Media peut toucher une commission

Il y a 31 éléments dans cette lettre, englobant toutes les plaintes, questions et demandes que vous pouvez imaginer – c’est incroyable. Deux partis différents prenant les armes contre le règlement de la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi n’est pas un bon signe pour les perspectives juridiques d’Activision Blizzard, ni pour l’optique publique de l’EEOC.

C’est le troisième article que je dois écrire sur ce règlement en autant de jours. Aux avocats d’Activision Blizzard, du CWA, du DFEH et de l’EEOC, s’il vous plaît… laissez-moi me reposer.