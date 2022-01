Communiqué officiel de l’ATP sur le « cas Djokovic »

01/11/2022

Le à 00:52 CET

L’ATP a statué sur le ‘L’affaire Djokovic‘ par une déclaration. L’Association des professionnels du tennis a défendu le Serbe, mais précise également que tous les joueurs de tennis doivent être vaccinés pour la santé de tous. En outre, « respecte pleinement les sacrifices que le peuple australien a consentis depuis le début de COVID-19 et les politiques d’immigration strictes qui ont été mises en place. Cependant, les complications de ces derniers jours liées à l’entrée des joueurs en Australie ont mis en évidence la nécessité d’une compréhension, d’une communication et d’une application plus claires des règles », a-t-il déclaré.

La déclaration continue de défendre le joueur de tennis. « Lors d’un voyage à Melbourne, il est clair que Novak Djokovic pensait qu’il avait obtenu une dispense médicale nécessaire pour se conformer aux règles d’entrée. La série d’événements qui ont précédé l’audience de lundi a été préjudiciable sur tous les fronts, y compris au bien-être de Novak et à sa préparation pour l’Open d’Australie. Les demandes d’exemption médicale des joueurs sont faites indépendamment de l’ATP, Cependant, nous avons été en contact permanent avec Tennis Australia pour obtenir des éclaircissements tout au long de ce processus. Nous nous félicitons de l’issue de l’audition de lundi et nous attendons avec impatience quelques semaines passionnantes de tennis à venir. «

Dans le dernier paragraphe, il souligne que tous les joueurs de tennis devraient être vaccinés pour voyager et participer normalement aux tournois.

« Le vaccin est essentiel pour que notre sport puisse traverser la pandémie. Ceci est basé sur des preuves scientifiques soutenant les avantages pour la santé qu’il procure et pour se conformer aux réglementations mondiales sur les voyages, qui, nous l’espérons, se resserreront avec le temps. Nous sommes encouragés à ce que 97 pour cent des meilleurs 100 joueurs sont vaccinés avant l’Open d’Australie de cette année. »