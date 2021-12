Communiquer avec le métavers

Cet épisode est sponsorisé par Quantstamp, Nexo.io et KuCoin.

Le podcast « Money Reimagined » de cette semaine vous vient de Miami, où l’événement annuel Art Basel a engendré une explosion de sous-conférences et de fêtes associées aux jetons non fongibles (NFT).

Là, nous avons rencontré Pierina Merino, la fondatrice de FlickPlay, une nouvelle application passionnante qui combine des images du monde réel capturées par caméra avec des artefacts numériques afin que les utilisateurs puissent créer et placer des objets de collection NFT géolocalisés. Il est mieux décrit comme une fusion de Pokémon GO avec TikTok et NFT.

Les co-animateurs Michael Casey et Sheila Warren ont rencontré Merino pour discuter de sa vision de ce projet. Il en ressort une discussion fascinante sur la façon dont nous, les êtres humains, projetons nos propres « scénarios » et sur la façon dont la technologie de génération de contenu permet la fusion du numérique avec le domaine physique.

L’expérience de Merino en tant qu’architecte d’origine vénézuélienne et formée aux États-Unis (comme dans le cas d’un architecte de bâtiment physique, pas d’un ingénieur logiciel) fait partie de ce qui rend cette conversation si intéressante. Elle explique comment cette sensibilité aux limites de l’espace physique façonne la créativité des gens et leur expression personnelle pour la façon dont ils vivent dans le monde.

Qu’est-ce que tout cela a à voir avec l’argent? Beaucoup plus que vous ne le pensez.

Avec les NFT désormais dans le mix, cette combinaison d’identité, de contenu généré par l’utilisateur et de contenu hybride physique-numérique constitue une nouvelle forme de création de valeur et de transactions.

