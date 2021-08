in

Des pétitions ont demandé un outrage aux partis politiques pour ne pas avoir obéi à l’ordre du CS en février 2020. (PTI)

Dans un mouvement majeur vers la dépénalisation de la politique, la Cour suprême a ordonné mardi aux partis politiques de rendre publics les casiers judiciaires de leurs candidats aux élections dans les 48 heures suivant leur sélection.

Plus tôt en février de cette année, la plus haute juridiction avait déclaré que les candidats devaient soit télécharger leurs coordonnées dans le domaine public dans les 48 heures suivant leur sélection, soit au maximum deux semaines avant la première date de dépôt des dossiers de candidature.

La décision du tribunal est venue sur une pétition demandant la suspension du symbole des partis politiques qui ne divulguent pas les antécédents criminels de leurs candidats au scrutin.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.