Community Gaming et MakerDAO apporteront des récompenses DAI aux tournois d’e-sport en Amérique latine

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Les tournois s’adresseront aux joueurs d’Amérique latine et seront réalisés avec des titres tels que « Counter Strike: Go », « Free Fire » et « Dota2 ».

La plate-forme qui offre une infrastructure pour les tournois de sports électroniques (sports électroniques), Community Gaming, a annoncé une alliance avec l’équipe MakerDAO dans laquelle ils organiseront une série de compétitions en Amérique latine, dans lesquelles des prix avec le DAI stablecoin seront décernés aux joueurs les plus performants.

Community Gaming, MakerDAO et prix au DAI

Cela a été annoncé par les sociétés susmentionnées dans un communiqué publié hier, dans lequel elles rapportent que l’objectif de cette alliance est précisément de promouvoir la relation entre l’e-sport et la technologie Blockchain, précisément pour offrir une plus grande éducation et visibilité aux deux industries de ces secteurs. fois.

Selon les équipes responsables, le tournoi fait partie de la série Crypto Maker!. et il s’adressera aux concurrents d’Amérique latine. Les jeux envisagés cette fois seront « Counter Strike: Go », « Free Fire » et « Dota2 », qui sont assez populaires parmi les joueurs de la région. Les tournois en question devraient avoir lieu avant la fin de cette année et seront hébergés par l’équipe Community Gaming.

À cet égard, le directeur régional et du développement commercial de Community Gaming Latam, Bryan Mier, a déclaré :

« La popularité mondiale croissante des crypto-monnaies marque une acceptation claire de DeFi… Éduquer et présenter les talents latino-américains dans ces espaces implique de leur fournir les connaissances et les ressources nécessaires pour participer à cette nouvelle ère de compétences numériques. »

Pour sa part, le développeur commercial de MakerDAO pour l’Amérique latine, Luis Lozada, a déclaré :

« À l’heure du numérique, vous avez besoin d’un moyen d’échange qui permette aux gens de se connecter davantage, où qu’ils se trouvent. DAI permet cela, comme échange entre pairs, paiement de salaires, ou dans ce cas comme prix dans des tournois de jeux vidéo, DAI offre un (degré de) liberté au monde financier qui n’existait pas auparavant ».

Le créateur de crypto !

Comme mentionné précédemment, l’initiative fait partie du programme Crypto Maker!, qui vise à apporter une formation et des connaissances sur les cas d’utilisation de la crypto-monnaie DAI dans divers domaines, y compris le secteur du jeu vidéo. En tant que tels, ils proposent que l’utilisation de stablecoin soit particulièrement bonne pour amener ces technologies à plus de personnes dans le monde, d’autant plus qu’il s’agit d’une crypto-monnaie dont la valeur est à parité avec le dollar américain, éliminant les risques assumés avec la volatilité présente dans d’autres. jetons et avec un fonctionnement entièrement décentralisé.

A cette occasion, le Crypto Maker ! promouvoir la philosophie « Play to Earn », dans laquelle les joueurs développent des compétences dans des jeux vidéo totalement gratuits pour gagner des prix dans le DAI stablecoin. Pour ces tournois organisés par Community Gaming, les huit meilleurs joueurs de chaque événement recevront des prix cryptographiques, et on estime qu’il y aura un total de 300 bénéficiaires au cours des deux prochains mois grâce à cette initiative et à d’autres.

Des épreuves compétitives auront lieu entre novembre et décembre de cette année, avec la participation de joueurs résidant dans les pays d’Amérique du Sud. Tous les tournois seront gratuits et seront diffusés sur les chaînes officielles de Community Gaming Latin America.

Source : Communiqué officiel

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash