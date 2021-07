Community Gaming termine un cycle de financement de 2,3 millions de dollars et cible deux nouveaux marchés

in

Community Gaming, une startup de jeux esports, a déclaré jeudi dans un communiqué de presse qu’elle avait achevé un premier tour de table de 2,3 millions de dollars pour financer son expansion mondiale. Le financement a été dirigé par CoinFund, une société d’investissement basée sur la blockchain, et des organisations de cryptographie de premier plan telles que 1kx, Dapp Labs, Hashed, Animoca Brands, entre autres.

Organisation simple et efficace de tournois esports

Community Gaming propose la gestion de groupes de tournois, une application Web pour l’inscription et les paiements des joueurs qui utilise la technologie blockchain de pointe pour distribuer des récompenses. Le projet a été inspiré par l’expérience des fondateurs dans l’organisation de tournois LAN à la fin des années 2010. Ils ont été témoins des défis liés à l’organisation de compétitions de jeux de base en raison de logiciels compliqués et de méthodes de paiement obsolètes. Ils ont créé et lancé CommunityGaming.io fin 2019.

Les tournois peuvent désormais être mis en œuvre sur le réseau principal Ethereum (ETH / USD), Binance (BNB / USD) Smart Chain et Polygon (MATIC / USD) avec des frais aussi bas que 1/50 de centime. Les paiements sont automatiquement envoyés aux portefeuilles connectés des gagnants une fois le tournoi terminé.

Utilisation des revenus

Le cycle d’investissement récemment achevé aidera Community Gaming à étendre sa présence en Asie et en Amérique latine en tant que première méthode de paiement à grande échelle conforme à la blockchain dans les jeux. Bientôt, la plate-forme sera équipée d’un programme de récompenses, permettant aux utilisateurs très engagés d’augmenter potentiellement leurs revenus en effectuant des tâches chaque semaine.

Le PDG de Community Gaming, Chris Gonsalves, a exprimé son enthousiasme pour le soutien obtenu des principaux acteurs des secteurs du jeu et de la blockchain alors que la société inaugure la technologie de paiement Web3 pour des millions de joueurs à travers le monde.

Jake Brukhman, fondateur et PDG de CoinFund, a commenté :

Community Gaming a créé une plate-forme précieuse pour l’esport qui permet à la communauté de prospérer. L’équipe a porté l’intérêt renouvelé du monde pour les jeux à de nouveaux sommets et a amélioré les défis auxquels sont confrontés les jeux en ligne. Nous sommes impatients de soutenir votre succès continu pour rendre les tournois d’esports fluides et agréables.

