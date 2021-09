Community of Solana annonce son quatrième Hackathon, Ignition, qui distribuera 5 millions de dollars de prix

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Les personnes intéressées auront jusqu’au 8 octobre pour présenter leur proposition, qui devrait profiter des avantages de Solana pour le développement d’une solution ou d’un produit innovant dans l’un des domaines considérés.

La communauté Solana organise actuellement son quatrième Hackathon, qui se déroule cette fois à l’international et distribuera environ 5 millions de dollars US parmi les projets lauréats.

Ce nouveau Hackathon, connu sous le nom « Ignition », vise à rassembler le plus grand nombre de participants à travers le monde pour créer des produits et services qui tirent pleinement parti de la technologie Solana, qui répondent à des problèmes et/ou présentent des solutions innovantes dans des domaines tels que Web3, DeFi, jeux vidéo et arts/collectibles (NFT).

Selon les informations officielles publiées sur le site de l’événement, ce Hackathon est sponsorisé par d’importantes entreprises tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur Blockchain, parmi lesquelles se démarquent Microsoft, Chainlink, FTX, Circle, The Defiant, Social Capital, Standard Chartered et bien d’autres.

5 millions de dollars US de prix

Ce Hackathon dispose d’un budget total de 5 millions de dollars US à répartir entre les projets participants.

Parmi les récompenses les plus notables, citons :

Grand prix de 75 000 $ US pour le projet gagnant. Première, deuxième et troisième place parmi les projets DeFi (respectivement 60 000 USD, 45 000 USD et 30 000 USD). Première, deuxième et troisième place parmi les projets de jeux vidéo (respectivement 45 000 USD, 30 000 USD et 20 000 USD). Première, deuxième et troisième place parmi les projets Web3 (respectivement 45 000 USD, 30 000 USD et 20 000 USD). Première, deuxième et troisième place parmi les objets de collection et les projets artistiques (respectivement 45 000 USD, 30 000 USD et 20 000 USD). Prix ​​de 10 000 $ USD au projet avec le plus grand soutien de la communauté.

Le gala de remise des prix aura lieu lors de l’événement Solana Breakpoint à Lisbonne, au Portugal. Les gagnants recevront des billets gratuits pour assister à l’événement.

À propos de l’appel

Les personnes et les équipes intéressées à participer à l’un des domaines thématiques du Hackathon Ignition doivent simplement fournir les informations demandées ci-dessous :

Nom du projet et liste des membres de l’équipe (le cas échéant) Une description de ce que fait le projet et pourquoi vous avez décidé de le faire. Vidéo de démonstration ou diapositives de présentation. Dans le cas d’une vidéo, elle doit durer environ 3 minutes et inclure une démonstration du projet (elles doivent être visibles publiquement). Accès à votre prototype ou référentiel de code Github : l’accès à l’application ou au code de travail doit être fourni pour l’évaluation et les tests en fournissant un lien vers un site Web, un prototype de travail ou un référentiel Github. Remplissez le formulaire de soumission : veuillez inclure tous les champs requis sur votre formulaire Devpost et soumettre avant la date limite (8 octobre 2021 à 23h45 PST).

Il est important que tous les produits présentés pour participer au Hackathon puissent être intégrés au réseau Solana. L’appel est ouvert aux personnes de tous les pays, à l’exception des résidents du Brésil, de Cuba, de l’Iran, de la Syrie, de la Corée du Nord et de la Crimée.

Gardez à l’esprit que les intervenants ont jusqu’au 8 octobre prochain pour envoyer vos propositions et les exigences mentionnées ci-dessus.

Si vous souhaitez plus d’informations sur le Hackathon, les domaines thématiques ou les récompenses, nous vous invitons à visiter le site de l’événement.

Avec les informations de la page officielle

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash