Community Shield Leicester City 1-0 Résumé et buts de Manchester City

08/07/2021 à 20:46 CEST

Le premier titre de la saison en Angleterre revient au La ville de Leicester. Kelechi Iheanacho, Équipe de jeunes de Manchester City vaincu ceux de Guardiola à Wembley. Il l’a fait grâce à un Cadeau Nathan Aké. L’arrière central néerlandais a commis un penalty à deux minutes de la fin qui a donné à Iheanacho l’occasion de prolonger la fête de Leicester : après l’historique Premier ministre de 2016 et la dernière FA Cup, les « renards » se sont ajoutés à la liste des vainqueurs. le deuxième Community Shield de son histoire.

MCI

La ville de Leicester

Schmeichel; Pereira, Amartey, Soyuncu, Bertrand (Thomas, M.78) ; Ndidi, Tielemans (Soumaré, M.71) ; Ayoze (Albrighton, M.71), Maddison (Dewsbury-Hall, M.71), Barnes (Iheanacho, M.78) ; Vardy (Daka, M.71).

Manchester City

Steffen; Cancello, Ruben Dias, Aké, Mendy; Palmer (Bernardo Silva, M.74), Fernandinho, Gündogan (Rodri, M.65) ; Mahrez, Ferran Torres (Chevalier, M.74), Edozie (Gréaliste, M.65).

Arbitre

André Marriner. TA : Bertrand (M.50) / Fernandinho (M.87)

Guardiola a dû recourir aux canteranos Cole Palmer et Sam Edozie pour boucler son onze à Wembley, symptôme sans équivoque de la pré-saison. Parmi les seuls habitués se trouvaient Gündogan, Ruben Dias ou Mahrez, même si le grand nom de la première mi-temps a fini par être Zack steffen. Dans un départ plus prudent que électrique, le gardien américain a empêché Leicester d’avancer au bord de la mi-temps.

Une erreur de Fernandinho en a causé une contre celles de Brendan Rodgers. Centre Barnes et fini Vardy, qui n’échoue généralement pas, mais trouve une main miraculeuse de l’archer et le poteau, qui a évité le but.

L’intervention de Steffen c’était peut-être un avertissement pour City, qui s’est amélioré au redémarrage. Mahrez a pardonné la meilleure arrivée mancunienne: uniquement depuis le centre du terrain en raison d’une erreur de Pereira. Il est venu si serré sur l’essence qu’il l’a envoyé très haut. L’Algérien a également eu un coup franc direct, et les hommes de Brendan Rodgers ont été mentalisés pour se protéger en défense, car l’artillerie arrivait.

Guardiola se tourna vers Grealish, qui a fait ses débuts avec le maillot de Manchester City. Le joueur le plus cher d’Angleterre n’était pas désaccordé, même s’il a été noté qu’il manquait de tournage. Il y avait aussi des minutes Bernardo Silva, peut-être son dernier en tant que « citoyen », et une autre équipe de jeunes, Ben Chevalier, mal orienté dans la région.

La fin approchait et Wembley ne voyait pas de buts en vue, avec deux équipes épuisées et faisant tourner plusieurs de leurs accessoires. Jusqu’à ce que l’erreur d’Aké arrive. Le Néerlandais s’est endormi sur le ballon sorti : une grosse erreur face à l’énergie d’Iheanacho. Le Nigérian a volé son portefeuille avant d’être emporté par le défenseur central. André Marriner n’a pas hésité et l’attaquant en a profité. Il ne l’a pas fêté devant son ancienne équipe, ce qui n’enlève rien à la douceur qui vaut un trophée. Leicester est la première équipe en dehors des “Big Six” à remporter le Community Shield depuis 1995.