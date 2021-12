Company est la comédie musicale qui a fait la réputation de Sondheim. Une nouvelle production le réinvente.

La nouvelle production palpitante de la Stephen Sondheim musical Company, qui s’ouvre maintenant à Broadway, vous donnera au moins deux raisons d’être reconnaissant envers la mémoire de Sondheim dans les semaines qui ont suivi sa mort à l’âge de 91 ans. Ou, comme l’homme lui-même l’aurait disons-le, cela vous donnera des raisons d’être désolé-reconnaissant.

Tout d’abord, vous pouvez être reconnaissant que Sondheim ait écrit Company. Mis en scène à l’origine à Broadway en 1970, Company est considéré comme le premier concept musical. C’est un spectacle sans intrigue, avec seulement des méditations sur un thème ; dans ce cas, le mariage. En plus d’un livre acide de George Furth, il contient certaines des plus belles ballades de Sondheim (« Being Alive »), sans doute son meilleur standard de cabaret (« Ladies Who Lunch »), et presque certainement sa rime la plus exaspérante (« personnable /contraindre un taureau »).

Deuxièmement, vous pouvez être reconnaissant à Sondheim d’avoir pris l’habitude de signer de nouvelles mises en scène ambitieuses ou outré de certaines de ses œuvres les plus appréciées. Company est le spectacle qui a fait la réputation de Sondheim en tant que génie du théâtre musical, mais il ne semblait pas avoir envie d’être précieux à ce sujet. Tout comme il a signé un Sweeney Todd dans un établissement psychiatrique où le public se servait de vraies tartes à la viande, il est allé de l’avant et a approuvé l’idée de la réalisatrice Marianne Elliott de transformer le célibataire toxique Bobby au centre de Company en un Bobbie féminin désinvolte.

Le résultat est l’étalon-or pour toute adaptation majeure d’une œuvre majeure. Cette nouvelle société est si bonne que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu’elle pourrait fonctionner mieux que l’originale.

Bobbie (Katrina Lenk) a 35 ans au début de la pièce et son âge pèse lourd dans son esprit. Célibataire et entourée d’amis mariés, elle ressent une immense pression pour décider à quoi ressemblera son avenir. Est-ce qu’elle va être seule pour toujours ? Va-t-elle avoir un bébé ? Va-t-elle se marier ? Un? Les deux? Non plus?

Le numéro 35 la poursuit à travers les ensembles intelligents de Bunny Christie. Dans un bloc de New York, chaque maison porte le numéro 35. Un salon dispose d’un 35 stylisé au-dessus du canapé comme art mural. Dans une cuisine, les aiguilles de l’horloge analogique indiquent 3h05. Une horloge sonne de manière inquiétante en arrière-plan, et parfois un bébé peut être entendu en train de gémir. Les amis de Bobbie se chamaillent constamment pour savoir si elle devrait ou non trouver quelqu’un, si elle est parfaite telle qu’elle est ou si ses petits amis sont dignes d’elle. Quand elle est au lit avec un petit ami, tous les maris de ses amis viennent dans sa chambre pour lui faire la sérénade et lui expliquer pourquoi elle ne devrait pas être avec lui.

Le mâle Bobby est classiquement joué comme une coquille creuse d’une personne à la recherche de quelque chose pour le combler – mais Bobbie sardonique, affectueux et profondément charismatique de Lenk est déjà sa propre personne. Elle est simplement terrifiée à la fois par l’idée de ne pas avoir d’homme et d’enfant et par l’idée d’être piégée à prendre soin d’eux, et elle n’arrive pas à décider ce qui lui fait le plus peur. Lorsque ses petits amis roucoulent dans une harmonie chantante, « C’est une personne troublée, c’est une personne vraiment folle », elle sursaute dans une véritable humiliation. Puis elle fait le cauchemar d’être piégée dans un cycle sans fin de travaux ménagers et de garde d’enfants.

Pourtant, Bobbie a une riche appréciation pour le ridicule de la vie. Lorsque ses amis mariés se lancent dans une autre cascade nécessiteuse – un match de jiujitsu impromptu, un discours sur les joies de cohabiter en couple divorcé – Bobbie est toujours prête avec un sourcil levé et un sourire narquois. Son alliée ici est son amie aînée Joanne, qui semble apparaître à chaque fois que Bobbie se sent particulièrement cynique d’échanger des yeux de côté et de trinquer à cocktail.

Joanne a toujours été l’un des acteurs les plus importants de la Compagnie, une vieille femme impérieuse travaillant sur son troisième mari entre des demandes au visage sinistre pour un autre verre. Son solo « Ladies Who Lunch » arrête le spectacle à chaque fois, et c’est Joanne qui a finalement poussé Bobby/ie à leurs dernières révélations sur la vie, l’amour et la compagnie.

Mais dans la production d’Elliott, Joanne passe d’important à vital. Sa relation avec Bobbie devient une sorte de mentorat nihiliste, Bobbie s’accrochant aux histoires de Joanne avec des yeux écarquillés et Joanne se lissant sur sa propre indignation. C’est aussi un avertissement. Lorsque Joanne commence le dernier couplet de « Ladies Who Lunch », portant un toast aux filles qui « juste regarder », qui restent en marge de la vie avec leurs boissons et leurs brillants zingers, elle se tourne pour regarder Bobbie droit dans les yeux. Ils savent tous les deux exactement sur qui Joanne chante maintenant.

Cela ne fait pas de mal non plus que Joanne soit interprétée par la légende vivante Patti LuPone. LuPone a déjà joué ce rôle, notamment dans une production de 2011 avec Neil Patrick Harris, mais cela ne l’empêche pas maintenant de trouver de nouvelles couches de vitriol et de supprimer la douleur dans chaque bon mot de Joanne. Il y a un moment vers la fin où elle entre assise à une table de bar, surgissant d’un nuage de brouillard, immobile dans un manteau de fourrure et des lunettes de soleil et fumant une cigarette, et vous pourriez presque mourir du théâtre de tout cela.

Dieu merci, Lenk a la force de personnalité miraculeuse qu’il faut pour tenir tête à Lupone en mode diva de Broadway et garder le spectacle équilibré. Lenk a une manière simple et naturaliste avec le dialogue souvent mis en scène de Furth, et elle parvient à faire passer toutes les blagues qui auraient dû mourir en 1970. Bien qu’elle n’ait pas la gamme vocale exigée par la partition de Sondheim, elle peut parler une chanson comme l’affaire de personne, et elle sait transformer ses défauts en atouts. Chaque fois que sa respiration ne peut pas tout à fait la soutenir alors qu’elle cherche une note, elle trouve une raison pour que la voix de Bobbie se détache de l’émotion, et elle le rend naturel.

Alors que les acteurs de soutien s’affairent sur la scène autour de Bobbie et Joanne, il y a quelques points forts. Matt Doyle présente la chanson de rat-a-tat notoirement délicate « (Not) Getting Married Today » avec un timing absolument précis, et Jennifer Simard fait un repas comique du petit rôle de Sarah, l’épouse aimant le jiujitsu.

Mais le plus souvent, cet ensemble brille en tant qu’entreprise. Ils sonnent pour toujours : « Bobbie, bébé ! Bobbie, chérie ! du fond de la scène alors que Bobbie essaie de vaquer à ses occupations, et alors qu’elle prétend que cela ne la dérange pas, elle finit par craquer. « Épouse-moi », dit-elle à son ami gay en plaisantant presque, « et alors tout le monde nous laissera enfin tranquilles. »

Et vous pensez : « Cela doit avoir été écrit pour une femme et un homosexuel. Cela n’a aucun sens autrement !

L’un des plus grands cadeaux de Sondheim a été d’écrire un spectacle si stratifié et si charnu que quel que soit le contexte dans lequel vous le voyez, il vous semblera fait sur mesure pour ce moment précis, comme si personne n’aurait jamais pu le faire autrement – tout de suite jusqu’à la prochaine fois que vous le voyez fait d’une autre manière. Il a trouvé des collaborateurs qui étaient disposés et enthousiastes à changer son travail.

La compagnie de Marianne Elliott vous rappellera les deux. Cela vous laissera désolé-reconnaissant, regrettable-heureux.