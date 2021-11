Company Of Heroes 3 lance une nouvelle pré-alpha à partir de mardi

Company of Heroes 3 a été annoncé plus tôt cette année, avec la révélation accompagnée d’un aperçu pré-alpha en solo. Désormais, le développeur Relic Entertainment permet aux fans de découvrir pour la première fois le mode multijoueur du jeu de stratégie en temps réel, avec un nouvel aperçu pré-alpha commençant le 30 novembre.

La dernière entrée dans la franchise de longue date Company of Heroes apporte une nouvelle vision de sa stratégie en temps réel sur la Seconde Guerre mondiale, avec un nouvel élément de stratégie au tour par tour ajouté au mélange. Pour en savoir plus sur la façon dont la première version publique du jeu s’est déroulée, consultez la pratique de GameSpot avec la pré-alpha de juillet.

Lecture en cours : aperçu de Company of Heroes 3

La pré-alpha à venir permettra aux fans de se plonger dans le multijoueur du jeu, en testant comment les nouvelles fonctionnalités du jeu peuvent être utilisées contre d’autres joueurs. Certaines des nouvelles fonctionnalités de Company of Heroes 3, comme la Pause tactique, sont réservées à un seul joueur. Le test de jeu multijoueur comportera donc de nouveaux défis, même pour les joueurs qui ont pu découvrir le jeu en juillet.

Le test de jeu multijoueur de Company of Heroes 3 doit commencer le 30 novembre à 9 h 00, le téléchargement du jeu étant disponible dès maintenant. Le test de jeu sera disponible pendant un peu moins d’une semaine et se terminera le 6 décembre à 20 h 00, heure du Pacifique. Les joueurs qui ont participé à la pré-alpha de juillet devraient déjà avoir la nouvelle pré-alpha disponible dans leur bibliothèque, tandis que les nouveaux joueurs devront signer. sur le site de Company of Heroes.

