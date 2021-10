Comparaison Apple M1 vs M1 Pro vs M1 Max, en quoi sont-ils différents ? | La technologie

Le processeur Apple M1 a deux frères aînés qui surpassent au total ses performances. Qu’apportent-ils ?

Apple a révolutionné le matériel il y a un an avec Processeur Apple M1, qui utilise une architecture ARM avec un niveau de performance égal ou supérieur aux processeurs Intel à architecture x86, mais avec une consommation d’énergie bien inférieure.

Aujourd’hui, Apple a présenté les nouveaux AirPods 3, ainsi que son nouveau MacBook Pro, qui sort deux nouveaux processeurs, Apple M1 Pro et M1 Max. Qu’apportent-ils et en quoi diffèrent-ils de Pomme M1 original?

D’une manière générale, ils le surpassent en tout, mais il est intéressant de découvrir les différences et leurs performances par rapport aux processeurs Intel.

Ce nouveau MacBook Air conserve le design des précédents, mais fait le saut vers la nouvelle puce Apple ARM, avec de meilleures performances mais une consommation d’énergie moindre.

Avec le M1, Apple a réussi à intégrer des systèmes sur puce (SoC) dans les ordinateurs professionnels qui utilisent des téléphones portables ou des ordinateurs portables légers.

La plupart des ordinateurs portables professionnels ont un CPU et un GPU séparés, ainsi que plusieurs puces de support, chacune fonctionnant de manière autonome, y compris la RAM.

En échange Les processeurs Apple M1 intègrent CPU, GPU, puce Neural Engine (intelligence artificielle) et E/S dans un seul SoC, avec une mémoire unifiée.

La différence de taille spectaculaire nous donne déjà un indice sur les différentes performances qu’ils offrent.

Cette architecture à un seul SoC est un avantage, car alors que la plupart des ordinateurs portables ont besoin de copier des données dans les deux sens, à la fois entre les puces et vers la RAM, sur M1, le CPU et le GPU partagent une banque de mémoire unifiée.

C’est-à-dire que chaque partie de la puce se connecte aux données et à la mémoire sans avoir besoin de les copier. Ainsi, ils peuvent offrir plus de performances, avec 70% de consommation en moins.

Dans ce tableau, vous pouvez voir les différences entre les trois SoC Apple :

CaractéristiquesApple M1M1 ProM1 Max Manufacturing Technology5 nm5 nm5 nm Transistors16 milliards33,7 milliards57 milliards CPU8 cœurs (4 débit + 4 efficacité) 10 (8 débit + 2 efficacité) 10 (8 débit + 2 efficacité) GPU81632 cœurs161616 cœurs Neural EngineMémoire unifiée Jusqu’à 8 GoJusqu’à 32 Go Jusqu’à 64 Go Bande passante 70 Go/sg 200 Go/sg 400 Go/sg Unités d’exécution 1.0242.0484.096TFLOPs2,65,210,4

Considérant que l’Apple M1 a été introduit en 2020, il y a tout juste un an, les différences sont catastrophiques. Cela ressemble à un saut de 2 ou 3 générations. Nos condoléances à ceux qui ont acheté un MacBook Pro avec M1 il y a quelques mois à peine…

Dans presque toutes les sections, le matériel des nouveaux processeurs triple le M1.

Alors que le M1 compte 16 milliards de transistors, le M1 Pro double le chiffre et le M1 Max le triple.

La section la plus uniforme est le CPU. M1 Pro et M1 Max ont tous deux 10 cœurs, et tout indique qu’ils ont le même CPU. Le M1 en a 8, mais la haute performance n’est que de 4, la moitié de celle de ses frères aînés.

La puce d’intelligence artificielle (Neural Engine) semble la même pour les trois.

La première grande différence réside dans le GPU, la puce graphique. Par rapport aux 8 cœurs du M1, le M1 Pro en a 16 et le M1 Max, 32 cœurs. Chacun double le précédent en termes de performances graphiques.

Alors que le M1 atteint 2,6 TFLOP dans les opérations à virgule flottante, le M1 Pro atteint 5,2 TFLOP. Cela équivaut à un GPU mobile RTX 3050 Ti mais avec une consommation beaucoup plus faible.

Et ce n’est rien comparé à lui M1 Max, qui atteint le 10.4 TFLOP, plus qu’une PlayStation 5…

Bien sûr, ces données n’indiquent que les opérations arithmétiques en virgule flottante, beaucoup d’autres choses influencent les performances. Mais ce sont des données impressionnantes.

Quelque chose de similaire se produit avec la RAM. Comparé aux 8 Go du M1, le M1 Pro accepte 32 Go, et le M1 Max, 64 Go. En outre la bande passante double : 70, 200 et 400 Go/sec, respectivement.

En bref, bien que les performances du processeur soient plus uniformes, la différence de traitement graphique et la vitesse et la quantité de RAM est abyssale entre un modèle et un autre.

Et comment cela se reflète-t-il ?

Ce graphique est très significatif :

Nous voyons comment les nouveaux processeurs doublent les performances du M1 et ils sont 25 % plus puissants que l’ordinateur portable Intel à 8 cœurs le plus puissant… avec 70 % de puissance en moins.

Dans la section GPU le M1 Max surpasse un ordinateur portable professionnel haut de gamme en termes de performances graphiques, avec 40 % de consommation d’énergie en moins:

Il faudra attendre les vrais benchmarks, mais a priori ces données sur papier sont incroyables.

Si vous envisagez d’acheter un MacBook Pro, notre conseil est que oubliez l’Apple M1 et achetez un MacBook Pro avec Mi Pro ou Max. La différence est catastrophique.

Bien sûr, les prix commencent à partir de 2 249 euros sur les modèles inférieurs, jusqu’à 3 849 euros des versions avec M1 Max.