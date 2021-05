Comparaison: comment Deezer se compare-t-il à Apple Music en 2021?

Lorsque nous parlons de services de streaming musical, nous mettons généralement en évidence Apple Music et Spotify, mais il existe de nombreux autres concurrents sur ce marché comme Deezer, Pandora, YouTube Music et Tidal. Cette fois, j’aimerais parler de la différence entre Deezer et Apple Music.

Je suis abonné à Apple Music depuis le premier jour. En avril, j’ai essayé d’utiliser Spotify comme principal service de streaming musical. Bien que j’ai beaucoup apprécié l’expérience, il y a des choses qui m’ont manqué sur Apple Music et maintenant j’y suis de retour.

Dans le même temps, j’ai été invité à essayer Deezer HiFi et comme je n’avais jamais utilisé ce service de streaming musical auparavant, j’ai décidé de voir comment cela se compare à Apple Music et si, en tant qu’utilisateur d’iPhone, serait une excellente option pour s’abonner au service. Voici mes pensées.

Deezer 101: disponibilité, prix et plus

Deezer a été lancé en France en 2007. Il est maintenant disponible dans plus de 180 pays et possède un catalogue de plus de 73 millions de chansons. Différent d’Apple Music, ce service de diffusion de musique offre un niveau d’abonnement gratuit alimenté par des publicités. Il propose également quatre autres plans d’abonnement payant:

Libérer: Lecture aléatoire, prise en charge par la publicité, recommandations personnalisées, audio MP3 de 128 kbit / s;

Élève: 4,99 $ / mois, sans publicité, lecture à la demande, accès illimité aux pistes, audio MP3 320 kbps et écoute hors ligne;

Prime: 9,99 $ / mois, sans publicité, lecture à la demande, accès illimité aux pistes, audio MP3 320 kbps et écoute hors ligne;

Famille: 14,99 $, sans publicité, lecture à la demande, accès illimité aux pistes, audio MP3 320 kbps, écoute hors ligne, jusqu’à 6 comptes et contenu adapté aux enfants;

La chaîne hi-fi: 14,99 $, sans publicité, lecture à la demande, accès illimité aux pistes, fichiers FLAC 16 bits / 44,1 kHz, 360 Reality Audio et écoute hors ligne;

Les prix sont les mêmes que ceux d’Apple Music. Pour l’instant, le service de streaming d’Apple ne propose pas d’abonnement HiFi. Vous pouvez tout savoir sur le prix et la disponibilité d’Apple Music ici.

Deezer est disponible sur les appareils iOS et Android, Apple Watch, il possède sa propre application macOS, un lecteur Web, fonctionne avec les systèmes audio Amazon et Google, Chromecast et certains autres appareils. Récemment, la société a ajouté l’intégration HomePod mais elle n’offre pas encore d’application Apple TV.

Comment est l’expérience Deezer?

Deezer est très simple à utiliser. Il comporte quatre onglets différents: “Musique”, “Podcasts”, “Favoris” et “Recherche”. Contrairement à Apple Music, Deezer n’a pas de section «Radio», et comme Spotify, il préfère intégrer des «Podcasts» dans son application principale.

Dans la section “Musique”, vous avez sélectionné des chansons pour vous, ce que vous écoutez actuellement et de nouvelles chansons à la mode. Il en va de même pour la section «Podcasts». Dans l’onglet «Favoris», qui est quelque chose de plus proche de l’onglet «Bibliothèque» sur Apple Music, vous pouvez trouver vos morceaux, mais comme cela se produit sur Spotify, vous ne pouvez pas rechercher dans «Toutes les chansons» de votre bibliothèque. L’utilisateur doit choisir entre la musique téléchargée, les morceaux préférés, les listes de lecture, les albums, etc.

Deux choses que j’ai appréciées sur l’application Deezer sont le Songcatcher, un outil de reconnaissance de chanson intégré à l’application, et le bouton Flow, qui continue de trouver et de lire les chansons qui vous intéressent.

D’un autre côté, j’ai trouvé qu’il était plus difficile que sur Apple Music de trouver des amis utilisant le service. Même la connexion de mon profil Facebook ne montre pas si des amis utilisent le service ou non.

L’application Apple Watch est vraiment simple, mais elle ne se compare pas à l’application Apple Music, que vous pouvez télécharger des chansons à écouter sans votre iPhone. L’application Deezer Apple Watch ne lit de la musique que sur votre iPhone, ce qui est pire que Spotify, qui vous permet au moins d’écouter de la musique sans que votre téléphone ne soit plus proche.

Qualité HiFi: est-ce bon?

Si vous diffusez de l’audio MP3 à 320 kbps ou AAC 256 kbps d’Apple, vous aurez une expérience similaire. Apple Music profite du fait qu’il a besoin de moins d’espace pour diffuser / télécharger un son plus complet. Mais si vous recherchez une qualité encore meilleure, Deezer propose un abonnement HiFi.

En fait, lorsque vous vous abonnez au plan HiFi, vous pouvez accéder aux «listes de lecture HiFi», qui présentent toutes les listes de lecture et les albums édités réédités spécifiquement pour HiFi. Mais vous n’êtes pas limité aux listes de lecture HiFi, car vous pouvez diffuser n’importe quelle chanson / album / liste de lecture en qualité HiFi sur Deezer.

Sur Apple Music, par exemple, vous avez le label «Digital Masters», où vous pouvez profiter d’un meilleur son, mais pour l’instant, l’utilisateur ne peut pas savoir via l’application Apple Music si les chansons ont été spécifiquement maîtrisées pour Apple Music ou pas. Deezer s’assure que vous diffusez en qualité HiFi.

Une chose à noter est que si vous êtes fan d’écouteurs sans fil, vous ne profiterez pas de la qualité HiFi car vous aurez au moins besoin d’une connexion filaire entre l’appareil qui lit votre musique et votre casque. Si vous êtes un passionné de musique, Deezer propose une application distincte appelée 360 ​​Reality Audio, qui est un partenariat avec Sony. Mais pour profiter pleinement de cette expérience, l’utilisateur doit disposer d’un casque Sony WH-1000XM3 ou M4, ce que je n’ai pas.

Donc, si vous êtes comme moi qui n’utilise que des AirPods et des écouteurs Beats, vous ne remarquerez pas une énorme différence si vous payez pour le niveau d’abonnement HiFi. D’un autre côté, si vous avez un casque conçu pour cette qualité supérieure, vous remarquerez un son encore plus complet, avec toutes ses nuances, et tout.

Expérience HomePod: comment la HiFi sonne sur le haut-parleur intelligent d’Apple

Cette semaine, Deezer a lancé son intégration avec HomePod et HomePod mini, c’est donc la première fois que vous pouvez diffuser des chansons HiFi sur des haut-parleurs intelligents Apple. J’ai essayé de comparer des chansons sur «HiFi Room» de Deezer aux mêmes chansons sur Apple Music, mais je suis déçu de dire que je n’ai pas entendu une grande différence entre ces deux. Il se peut que les chansons que j’ai essayées soient disponibles sur le label Apple Digital Masters, donc elles ont été mixées spécifiquement pour la plate-forme Apples, ou que je n’ai pas d’oreille «audiophile».

Une chose que je peux dire avec certitude est que demander à Siri de lire des chansons Deezer directement sur le HomePod est bien meilleur que AirPlaying des chansons de Spotify, qui ne sonne pas bien, même si vous êtes un abonné Premium.

Conclusion: Deezer vaut-il la peine si vous êtes un utilisateur d’iPhone?

Deezer est toujours derrière Apple Music et Spotify dans certaines catégories. Alors qu’Apple Music s’intègre à tous vos appareils Apple, Spotify est plus attrayant pour certains utilisateurs car il dispose d’une base d’utilisateurs plus large. Le niveau Hi-Fi rend Deezer plus attrayant si vous avez les bons outils pour en profiter, mais alors que Spotify se prépare à lancer un niveau HiFi, nous devrons voir en quoi il va différer de la qualité de Deezer – et à quel point ‘ ll coûtera.

Pour le moment, l’intégration de Deezer HomePod peut être un facteur décisif par rapport à Spotify si vous n’êtes pas prêt à payer pour Apple Music ou Apple One. Spotify ne prend toujours pas en charge l’intégration HomePod.

Si l’iPhone est le seul appareil Apple que vous possédez, Deezer peut également être utilisé si vous le regroupez avec votre opérateur, mais dans la plupart des autres situations, je pense que la plupart des gens opteront pour Apple Music et Spotify.

