Comparaison de la durée de vie de la batterie de l’iPhone 13 à celle des iPhone 12 et 11

La durée de vie de la batterie s’améliore nettement avec la gamme iPhone 13, du moins sur le papier. Maintenant qu’Apple a officiellement dévoilé ses nouveaux smartphones et spécifications, voyons comment la durée de vie de la batterie de l’iPhone 13 se compare à celle des iPhone 12 et 11.

Les quatre modèles d’iPhone 13 présentent le même design iPhone 12 avec des côtés plats. Mais avec les appareils iPhone 12 ayant une épaisseur de 0,29 pouces (7,4 mm), la gamme iPhone 13 est juste un peu plus épaisse à 0,30 pouces (7,65 mm). Cela comprend une batterie plus grande ainsi que de nouveaux modules de caméra.

Comparé à la gamme d’iPhone 11 d’une épaisseur de 0,32 ou 0,33 pouce (8,3/8,13 mm), l’iPhone 13 est toujours plus mince à 0,30 pouce.

Autonomie de la batterie iPhone 13 vs iPhone 12 et 11

À un niveau élevé, Apple a déclaré lors de son discours sur l’iPhone 13 qu’en une journée, « la plupart des utilisateurs vivront » :

1,5 heures autonomie plus longue sur iPhone 13 mini que sur iPhone 12 mini

2,5 heures autonomie plus longue sur iPhone 13 que sur iPhone 12

1,5 heures autonomie plus longue sur iPhone 13 Pro que sur iPhone 12 Pro

2,5 heures autonomie plus longue sur iPhone 13 Pro Max que sur iPhone 12 Pro Max

En regardant de plus près, l’iPhone 13 peut offrir des performances de batterie encore meilleures que cela. Voici la durée de vie de la batterie des iPhone 13, 12 et 11 comparée à la lecture vidéo et à la lecture audio (non diffusée) sur la base des spécifications techniques d’Apple.

Notamment, les iPhone 13 Pro Max et 13 Pro peuvent voir jusqu’à 28 heures et 22 heures pour la lecture vidéo, respectivement, ce qui donne un coup de pouce par rapport aux 12 Pro Max et 12 Pro.

Toutes les estimations de batterie d’Apple ci-dessous présentent le “Jusqu’à” qualificateur sur toutes ses pages de spécifications.

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro Max

Batterie pour la lecture vidéo 28 heures 20 heures 20 heures Batterie pour la lecture audio 95 heures 80 heures 80 heures

iPhone 13 Pro

iPhone 12 Pro

iPhone 11 Pro

Batterie pour la lecture vidéo 22 heures 17 heures 18 heures Batterie pour la lecture audio 75 heures 65 heures 65 heures

iPhone 13

iPhone 12

iPhone 11

Batterie pour la lecture vidéo 19 heures 17 heures 17 heures Batterie pour la lecture audio 75 heures 65 heures 65 heures

iPhone 13 mini

iPhone 12 mini

Batterie pour la lecture vidéo 17 heures 15 heures Batterie pour la lecture audio 55 heures 50 heures

Apple dit que les améliorations de la batterie de l’iPhone 13 ont été rendues possibles en grande partie grâce à la nouvelle puce A15 Bionic et à une batterie plus grande.

