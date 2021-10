Comparaison de l’appareil photo de l’iPhone 13 : si vous avez un iPhone plus ancien, il est temps de le mettre à niveau

En comparant les modèles d’iPhone 13 aux modèles d’iPhone 12, la mise à jour ‌iPhone 13‌ semble peu inspirée et inutile, mais pour ceux qui ont un iPhone plus ancien, c’est une autre histoire, surtout en ce qui concerne la qualité de l’appareil photo.

Nous avons comparé l’‌iPhone 13‌ à l’iPhone 11 Pro, ‌iPhone‌ 8 et ‌iPhone‌ 6, et sommes arrivés à la conclusion que si vous avez un modèle plus ancien et prenez beaucoup de photos, l’iPhone 13‌ vaut la mise à niveau. Regardez notre vidéo ci-dessus et nos photos comparatives pour voir si vous êtes d’accord.



Il n’est pas surprenant que l’iPhone 13‌ surpasse l’iPhone‌ 6, et c’est là que nous voyons certaines des différences les plus flagrantes. L’‌iPhone‌ 8 est plus proche en qualité et a un profil de couleur qui est en fait assez similaire à l’‌iPhone 13‌, mais c’est toujours une nette différence dans des conditions d’éclairage plus faibles.



Avec le ‌iPhone 11‌ Pro, il est plus difficile de voir les améliorations des photos avec un éclairage lumineux et uniforme, mais le ‌iPhone 13‌ fait un bien meilleur travail avec les lumières la nuit (il y a moins de lumière parasite) et aussi avec la texture. La fonction Deep Fusion qui s’applique principalement à l’éclairage intérieur fait une grande différence dans la qualité de la texture.



Le ‌iPhone 11‌ Pro a des problèmes de brume qui ont tendance à affecter la plupart des photos, et il est plus visible la nuit et l’après-midi lorsque le soleil est bas. Les anciens iPhones avaient beaucoup de mal à exposer avec précision différentes zones avec un éclairage inégal, et Apple a apporté de nombreuses améliorations dans ce domaine au cours des dernières années.



L’‌iPhone 13‌ excelle avec la précision des couleurs, y compris les tons chair, surpassant tous les anciens iPhones. C’est aussi fantastique en HDR, et tout est super net, même lorsque l’éclairage est loin d’être idéal.



Vous voulez voir des versions plus haute résolution de nos photos de comparaison pour voir de plus près les différences ? Nous les avons téléchargés ici et assurez-vous de regarder la vidéo pour la comparaison complète. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et si l’iPhone 13‌ vaut la peine d’être mis à niveau.

Mettre à jour: Il y a eu plusieurs commentaires sur l’objectif de l’appareil photo du ‌iPhone 11‌ Pro utilisé dans la vidéo. Le vidéaste de MacRumors, Dan, a nettoyé les lentilles de chaque appareil photo avant de prendre des photos pour s’assurer qu’elles étaient exemptes de taches et qu’il n’y avait pas de rayures, de taches ou d’autres défauts visibles de l’appareil photo.

Nous sommes également revenus en arrière et avons examiné les photos capturées par d’autres appareils ‌iPhone 11‌ Pro et avons trouvé les mêmes problèmes de douceur et de reflets de l’objectif de manière constante dans certaines conditions d’éclairage, par exemple lorsqu’il y a un élément d’éclairage latéral ou un soleil dur filtrant dans l’objectif. Bien qu’il soit possible qu’il y ait un défaut interne avec l’objectif, nous ne pensons pas que ce soit le cas. Il convient de noter, cependant, que cet effet de “brume” n’est pas visible dans toutes les conditions d’éclairage.