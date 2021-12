Comparaison de Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar, Apple TV+ : prix, forfaits, qualité de diffusion en continu, etc.

Voici un aperçu de la différence de prix entre les abonnements Prime Video, Netflix, Disney+ Hotstar et Apple TV+.

Netflix a récemment annoncé une réduction de 18 à 60% des prix d’abonnement pour l’Inde, tandis qu’Amazon Prime Video a augmenté les prix de ses trois plans d’abonnement. Disney + Hotstar, la troisième des trois plus grandes plateformes de streaming en Inde, a également récemment mis à jour ses prix.

Ici, FE Online examine rapidement la différence de prix entre les plans d’abonnement Prime Video, Netflix, Disney+ Hotstar et Apple TV+.

Prix ​​Netflix, forfaits

Netflix a réduit mardi les prix des quatre plans d’abonnement. Le forfait mobile uniquement avec une résolution de 480p coûte désormais Rs 149 par mois. Pour la prise en charge de Chromecast/Fire Stick ou la visualisation sur PC, le plan de base de Netflix est disponible pour Rs 199 par mois et est également livré avec une résolution de 480p. Le plan Standard est livré avec une résolution Full HD (1080p) pour un maximum de deux appareils et coûte Rs 499 par mois. Le plan Premium, offrant du contenu 4K HDR sur jusqu’à quatre appareils, est au prix de Rs 649 par mois.

Tarifs, forfaits Disney+ Hotstar

Disney + Hotstar a révisé ses plans d’abonnement plus tôt cette année, les utilisateurs ayant la possibilité de choisir parmi trois options. Le forfait de base uniquement mobile est disponible à Rs 499 par an et permet la diffusion en continu à une résolution de 720p. Le Super plan à Rs 899 par an fonctionne sur deux appareils et prend en charge la résolution 1080p. Le plan Premium du service coûte Rs 1 499 par an et prend en charge le streaming 4K sur quatre appareils simultanément. Les forfaits Super et Premium prennent en charge l’audio à 5.1 canaux, tandis que le forfait de base n’offre que l’audio stéréo.

Prix ​​Amazon Prime Video, forfaits

Prime Video est facturé comme un service combiné. Les clients qui s’inscrivent à Amazon Prime ont automatiquement accès au service de streaming. Amazon a retravaillé ses prix mardi, augmentant le plan d’abonnement annuel de 50% à Rs 1 499. Le forfait mensuel coûte désormais Rs 179, tandis que le prix du forfait trimestriel est passé à Rs 459. Avec l’abonnement Amazon Prime, les abonnés ont accès aux achats Amazon Prime ainsi qu’à Prime Video et Prime Music.

Tarifs Apple TV+, forfaits

Bien qu’il ne soit pas aussi populaire que les trois autres, Apple TV+ propose le plan d’abonnement mensuel le moins cher à Rs 99, les nouveaux utilisateurs se voyant offrir un essai de sept jours. Les utilisateurs abonnés à Apple One, ce service d’abonnement tout-en-un, ont accès à Apple TV +, 50 Go de stockage iCloud, Apple Music et Apple Arcade pour un montant mensuel de Rs 195. Le forfait familial Apple One coûte Rs 365 par mois. et offre 200 Go de stockage.

