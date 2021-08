Comparaison de Paul Pogba, anecdote de Luka Modric, débat sur les légendes de Manchester United et Liverpool

in

La saga des transferts de Harry Kane est passée à la vitesse supérieure cette semaine, l’attaquant de Tottenham ne s’étant pas présenté sur son terrain d’entraînement.

Kane devait faire un retour à Hotspur Way lundi, mais ne l’a pas encore fait. Il est entendu qu’il se présentera à l’entraînement plus tard cette semaine, mais qui sait ce qui va se passer ?

Tottenham a refusé de commenter pourquoi Kane est absent du terrain d’entraînement

Cela ne fera rien pour faire taire les énormes spéculations entourant son avenir dans le nord de Londres avec un déménagement à Manchester City vanté.

La conduite du joueur de 28 ans a suscité un énorme débat avec l’ancien attaquant des Spurs, Darren Bent, qui sympathise avec le désir perçu de Kane de quitter les Spurs, mais pense que le joueur a mal agi.

“Il est sous contrat et il devrait agir de la bonne manière pour se présenter”, a déclaré Bent à talkSPORT Breakfast.

« Soyez avec vos coéquipiers, faites votre [COVID] tester, quoi que vous ayez à faire. Il devrait se présenter.

Bent sait à quel point il est difficile de s’éloigner des Spurs mais pense que Kane s’y est mal pris

«Je comprends à 100% sa frustration. Il veut déménager, il a clairement dit qu’il voulait partir, mais je pense qu’il y a une bonne façon de procéder.

“Malheureusement, il est dans un club où il peut bouder et ne pas se présenter à l’entraînement mais cela ne résoudra pas les choses, cela n’adoucira pas la position de Daniel Levy.

« Il lui reste trois ans de contrat. Il devrait se présenter à l’entraînement et honorer son contrat, mais je comprends sa frustration.

Ramon Vega, qui a également joué pour les Spurs, est d’accord avec l’argument de Bent selon lequel Kane devrait honorer son contrat.

Kane est sous contrat chez les Spurs jusqu’en juin 2024

Il a tweeté : « D’après mon expérience, les contrats sont là pour protéger les deux parties et reflètent la valeur.

« Si Kane devait être gravement blessé lors de l’Euro, il se serait attendu à juste titre à ce que @SpursOfficial le soutienne et le paie intégralement pendant qu’il retrouve sa forme physique ! Alors @HKane continue. »

Mais Teddy Sheringham adopte un point de vue plus sympathique envers Kane, ayant été dans une situation similaire à lui lorsqu’il a quitté Tottenham pour Manchester United en 1997.

L’animateur de talkSPORT, Tony Cascarino, a demandé à l’ancien attaquant le mois dernier: “Teddy, tu as quitté Tottenham pour aller à Man United, et tu adores vraiment quand tu as gagné des choses.

Sheringham a appelé les tentatives de Kane de quitter Man City le mois dernier

« Kane doit faire la même chose, n’est-ce pas ? Il est trop bon pour ne rien gagner dans sa carrière !

Et Sheringham a répondu: «Oui, il a joué au sommet de ses jeux au cours des cinq ou six dernières années et pour moi, il a été le meilleur avant-centre, le meilleur n ° 9 au monde à cette époque.

“Il n’a qu’une carrière, je sais que c’est difficile à comprendre pour les fans de Tottenham, mais il a une carrière et il regardera en arrière et s’il n’a rien gagné à 33 ou 34 ans, il sera un très homme déçu.

«Il l’a vu et il veut essayer de jouer dans les meilleurs jeux dans les meilleures compétitions au plus haut niveau.

getty

Sheringham a remporté trois titres de Premier League, une FA Cup et une Ligue des champions avec Man United

« Quand vous êtes un footballeur professionnel, c’est ce que vous voulez faire, l’argent se met en place après cela, vous voulez juste jouer au plus haut niveau et vous tester et vous dire :« Suis-je vraiment le meilleur ? Regardons…’

“Je pense que Harry Kane doit quitter Tottenham pour faire ça.”

Qu’il y ait eu un accord de gentleman entre Kane et le président des Spurs, Levy, est un aspect clé de cette histoire intrigante, mais Andy Townsend pense que prendre un accord verbal comme quelque chose qui le lierait à un déménagement est «naïf».

Townsend a déclaré à talkSPORT: «Je pense que si Harry s’appuie sur un accord de gentleman avec quelqu’un qui est notoirement difficile à regarder dans les yeux, apparemment, alors je pense qu’il a été stupide et un peu naïf.

getty images – getty

Le président des Spurs, Levy, est connu pour jouer au dur

“Pour faire son dernier contrat et compter et faire confiance à une poignée de main de quelqu’un [Levy] qui a la réputation d’être le plus difficile à gérer, alors c’est naïf de la part d’Harry.

«Quand j’étais jeune à Southampton, Lawrie McMenemy m’a signé. Je venais de l’extérieur de la ligue et il a dit que vous entrez dans la première équipe et jouez pour moi, je vous donnerai un contrat.

«J’étais sur une somme dérisoire en entrant dans ce vestiaire en provenance de l’extérieur de la ligue et je suis entré dans l’équipe cette saison-là, date à laquelle Lawrie McMenemy était parti et Chris Nicholl était entré.

“Quand je suis allé voir Chris Nicholl et que j’ai dit que Lawrie m’avait dit cela, il a dit” qui êtes-vous ? Je ne sais même pas qui tu es. Tu vas bien, mais j’ai besoin d’en voir beaucoup plus avant que tu n’obtiennes un nouveau contrat de ma part.

Il est peu probable que Levy accepte une offre inférieure à 150 millions de livres sterling pour son actif le plus précieux

«Il y a un gentleman’s agreement pour vous et il y a un jeune joueur naïf qui a fini par se faire avoir pour une meilleure expression à cet égard.

« Harry est au sommet de son art et c’est un joueur très expérimenté.

«Comment diable est-il arrivé à un point où il serre la main de son président et pense que cela suffit pour le faire sortir, alors je pense que c’est vraiment naïf de sa part et de ses représentants. C’est un peu pauvre de son côté des choses.

Répondant à un utilisateur de Twitter, qui a suggéré que le président des Spurs est revenu sur sa parole, l’icône de Liverpool Jamie Carragher a demandé : « Alors pourquoi signer un contrat de six ans ? Gentleman’s agreement (emojis rieurs).”

La position de Kane a également suscité un débat sur la façon dont les autres joueurs seraient traités dans cette situation, Rio Ferdinand suggérant que la star de Man United, Paul Pogba, pourrait recevoir un traitement différent.

Ferdinand a initialement tweeté: “Laissez Paul Pogba ne pas se présenter à l’entraînement de Man United et voyez comment les médias et les fans anglais deviennent fous.”

L’icône de Manchester United a ensuite poursuivi en disant: “Et je ne dis pas que Harry Kane et sa tactique pour partir sont mauvais (si nous devons croire ce qui est dit). Harry veut des trophées et il ne rajeunit pas.

Carragher a répondu à Ferdinand en disant : « Je ne suis pas d’accord, c’est mal de ne pas se présenter à l’entraînement.

Il y a beaucoup d’examens sur Pogba, qui est fortement lié à une sortie de Man United depuis presque deux ans

“Nous savons tous qu’il veut y aller et peut tout à fait comprendre pourquoi. Mais Harry ne devrait pas ruiner sa relation avec les supporters qui l’idolâtrent juste pour bouger. Les Spurs seront toujours SON club.

Mais l’ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara, a soutenu Kane pour prendre position, quel que soit le contrat ou l’accord de gentleman en place.

O’Hara a déclaré à talkSPORT: “Je ne m’y attendrais pas de quelqu’un comme Harry Kane, la personne la plus professionnelle qui se donne toujours à 100% pour le club de football.

«C’est l’un des meilleurs attaquants du monde et il ne pense probablement pas que Tottenham est l’endroit où il va pousser et remporter des trophées.

O’Hara pense que Kane doit faire ce qu’il peut pour forcer le mouvement

«Il a 28 ans maintenant, pas 23. C’est le moment où vous faites ce grand pas, obtenez les gros contrats et vous vous garantissez des trophées.

“C’est probablement arrivé au point où il se dit ‘assez, c’est assez’.”

« Si Daniel Levy lui a dit qu’il pouvait partir, vous ne pouvez pas lui en vouloir de ne pas se présenter à l’entraînement… Je ne pense pas qu’un vrai fan de Tottenham le fera.

«Il a tellement donné au club de football, il a essayé et essayé de gagner des trophées et le club n’a pas soutenu les managers, n’a pas acheté de joueurs et n’a pas reconstruit l’équipe.

« Vous devez parfois prendre position pour vous-même en tant que joueur. Vous devez vous lever et dire “Je veux sortir, je veux partir et c’est le moment pour moi de partir”. Il n’aura peut-être plus cette opportunité.

L’épisode a eu l’ancien patron des Spurs Harry Redknapp d’humeur réfléchie, le comparant au moment où Luka Modric voulait rejoindre Chelsea en 2011.

Redknapp a fait écho aux sentiments de Townsend selon lesquels Kane ne devrait pas s’attendre à un déménagement à moins qu’il n’y ait quelque chose par écrit du club.

Il a déclaré à talkSPORT: «Quand j’ai eu Luka Modric à Tottenham, c’était assez similaire.

Levy a tenu parole et a laissé Modric rejoindre le Real Madrid en 2012

« Chelsea lui a fait une offre fantastique et il aimait le déménagement, mais il était sous contrat et Daniel [Levy] n’accepterait pas leur offre alors il dut rester.

“Luka a continué et a joué et a dit” donnez-moi une saison de plus et nous vous vendrons avec la bonne offre “.

« Il semble que quelque chose de similaire se soit produit avec Harry. Daniel a dit “donnez-nous un an de plus”, mais à moins qu’il n’ait quelque chose par écrit ou un chiffre réel.

“Daniel est probablement en train de dire ‘Je vais te vendre, j’ai dit que je te vendrais l’année prochaine et je le ferai, mais je ne vais pas te vendre bon marché. Si je ne reçois pas l’argent que je veux, vous ne déménagerez pas ». Tottenham a le droit de le faire.

Kane sera-t-il toujours un joueur de Tottenham après la date limite du 31 août ?

“Autant j’aime Harry, c’est un joueur fantastique et un grand garçon, mais il est dans une situation difficile parce que si Daniel n’obtient pas l’argent qu’il veut, il ne dira pas” nous t’aimons Harry, tu as été un grand serviteur et nous allons vous laisser partir pour ce montant ».

« Il va vouloir le plein montant avant de le laisser partir. »

Ce n’est pas la dernière fois que nous entendons parler de cela.

