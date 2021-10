Comparaison des appareils photo : iPhone 13 Pro Max contre Pixel 6 Pro

Peu de temps après le lancement des nouveaux modèles d’iPhone 13 en septembre, Google a sorti le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, ses derniers appareils phares, riches en fonctionnalités et au prix de 599 $ et 899 $ respectivement. Nous avons choisi le Pixel 6 Pro, qui possède le système d’objectif le plus avancé, et avons pensé le comparer à l’iPhone 13 Pro Max pour voir les similitudes et les différences entre les deux appareils photo pour smartphone.

L’‌iPhone 13 Pro‌ Max comprend des objectifs Wide, Ultra Wide et Telephoto de 12 mégapixels pour un total de trois options d’objectif, ce qui est similaire à la configuration d’objectif offerte par le Pixel 6 Pro. Il comprend un appareil photo grand angle de 50 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels prenant en charge le zoom optique 4x, une plage plus large que le zoom optique 3x offert par l’iPhone 13 Pro‌ Max.

Avec des appareils photo pour smartphones aussi avancés, le ‌iPhone 13 Pro‌ Max et le Pixel 6 Pro prennent des photos incroyables et il n’y a souvent pas beaucoup de différence de qualité simplement parce qu’ils offrent tous deux d’excellentes options d’appareil photo. Il existe quelques petites différences qui peuvent vous faire préférer l’une à l’autre, mais même d’une image à l’autre, ces différences peuvent varier.



Vous remarquerez que parfois, le Pixel 6 Pro est plus chaud et plus naturel que l’iPhone, qui tient principalement compte du ciel. Apple a tendance à rendre le ciel très bleu, ce qui est frappant, mais pas toujours fidèle à la réalité. Il existe également des différences dans les hautes lumières et les ombres, l’iPhone‌ ayant tendance à perdre un peu des tons noirs et le Pixel tendant vers une exposition plus élevée pour les hautes lumières.

Il n’y a pas beaucoup de différence avec les objectifs ultra larges, et pour le téléobjectif, le Pixel 6 Pro de Google peut être un peu plus net (et il peut zoomer davantage), mais il ne laisse pas entrer autant de lumière que le ‌iPhone 13 Pro‌ Max. téléobjectif, donc lorsque vous prenez des photos de sources lumineuses, il y a trop de lumière parasite.



L’‌iPhone‌ l’emporte en ce qui concerne les photos en mode nuit, et lors de nos tests, il était tout simplement bien meilleur pour préserver les détails et recréer avec précision les couleurs. Il n’avait pas non plus autant de problème de lumière parasite que le Pixel 6 Pro.

Quant au mode Portrait, le Pixel 6 Pro produit de meilleures photos. Les sujets sont plus nets et plus nets, avec plus de détails préservés, et cela produit un superbe bokeh. Cela ne veut pas dire que les images en mode portrait ‌iPhone‌ ne sont pas belles, mais Google semble toujours avoir de meilleurs algorithmes logiciels pour la détection des contours.



Les iPhones d’Apple ont presque toujours une vidéo supérieure par rapport aux smartphones Pixel, et c’est toujours vrai, mais Google a amélioré la qualité et la stabilisation de l’image. Le Pixel 6 Pro peut prendre des vidéos décentes, mais le ‌iPhone 13 Pro‌ Max est meilleur, en particulier avec le mode cinématique et la prise en charge ProRes.

Google a également intégré quelques petites fonctionnalités intéressantes à son appareil photo Pixel 6 Pro. Il y a un Magic Eraser qui peut utiliser la puce Tensor à l’intérieur pour effacer les objets que vous ne voulez pas d’une photo, et cela fonctionne très bien, c’est donc une excellente option à avoir disponible en natif.



Ainsi, le Pixel 6 Pro et le ‌iPhone 13 Pro‌ Max ont leurs avantages et leurs inconvénients en ce qui concerne la qualité de l’appareil photo, et de manière réaliste, les différences sont mineures. Ce sont des caméras pour smartphone incroyablement avancées et vous ne serez pas déçu par l’une ou l’autre. Assurez-vous de regarder la vidéo ci-dessus pour notre comparaison complète et faites-nous savoir quelles images vous avez préférées dans les commentaires ci-dessous.