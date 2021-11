Comparaison des cartes de Call of Duty: Vanguard VS World at War

Call of Duty: Vanguard a été lancé le 5 novembre avec le plus de cartes multijoueurs à ce jour. Au sein de ces 20 cartes se trouvent quelques remakes du passé de Call of Duty, en particulier de Call of Duty World at War de 2008. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les cartes originales et voir comment elles se comparent à leurs homologues refaites 13 ans plus tard.

Nous commençons par la carte « Château » préférée des fans. Le champ de bataille de taille moyenne était connu pour ses quelques points d’élévation clés, ainsi que pour ses multiples routes qui traversaient le centre ainsi que pour sa zone ouest mouvementée où ses escaliers en pierre étaient un point chaud mémorable. Vient ensuite le très populaire « Dôme ». Cette petite carte était la « Nuketown » avant la sortie de Black Ops 1. Sa conception carrée et imamate faisait des batailles ici un groupe, quel que soit le nombre de joueurs. Enfin, les sous-stylos créés ont été refaits à la fois pour le multijoueur et la campagne. Présentée au début de la mission « Phoenix », cette carte a connu le plus de changements dans sa refonte.