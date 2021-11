Comparaison des plans de recharge prépayés Jio vs Airtel, Vi : tarifs prépayés, avantages du plan, validité, etc.

La randonnée entrera en vigueur à partir du mercredi 1er décembre. (Crédit photo : Financial Express/Subham Mitra)

Reliance Jio a annoncé dimanche une hausse des tarifs sur ses forfaits prépayés illimités, suivant les traces de Bharti Airtel et Vodafone Idea (Vi). La randonnée entrera en vigueur à partir du mercredi 1er décembre.

Alors que Vi et Airtel ont justifié l’augmentation des prix par un revenu moyen par utilisateur plus élevé, la compagnie de téléphone appartenant à Reliance Industries n’a donné aucune justification, suggérant qu’elle annonçait de nouveaux plans.

Comparaison des plans de recharge prépayés Jio vs Airtel vs Vodafone Idea (Vi)

La hausse des prix de Vodafone Idea est entrée en vigueur le 25 novembre, tandis que les plans tarifaires révisés d’Airtel sont entrés en vigueur le 26 novembre. Les prix révisés de Jio entreront en vigueur le 1er décembre. Voici comment ils se comparent.

Jio Rs 99 plan vs Plan Airtel Rs 99 vs plan Vodafone Idea Rs 99

Airtel offre 50% de temps de conversation en plus avec son plan d’entrée de gamme révisé, tandis que Vi a un temps de conversation d’une valeur de Rs 99. Les deux opérateurs facturent les appels vocaux à 1 paisa par seconde et regroupent 200 Mo de données. Le plan révisé de Jio comprendra des appels vocaux illimités, 3 Go de données et 50 SMS avec une validité de 28 jours.

Forfait Jio Rs 155

Jio l’emporte à la fois sur Vi et Airtel avec un deuxième forfait d’entrée de gamme, au prix de Rs 155. Bien que le prix ait été augmenté de Rs 129, il comprend des appels vocaux illimités, associés à 2 Go de données et 300 SMS avec une validité de 28 jours.

Plan Jio Rs 179 vs plan Airtel Rs 179 vs plan Vodafone Idea Rs 179

Airtel et Vi proposent tous deux des appels vocaux illimités, 2 Go de données et 100 SMS par jour pendant 28 jours avec leur forfait Rs 179. Jio, quant à lui, offrira 1 Go de données quotidiennes et 100 SMS par jour avec des appels vocaux illimités avec une validité de 24 jours.

Forfait prépayé Jio Rs 239 vs forfait Airtel Rs 265 vs forfait Vodafone Idea Rs 269

Le forfait prépayé Rs 265 d’Airtel et le forfait Rs 269 de Vi offrent tous deux aux clients des appels vocaux illimités, 1 Go de données quotidiennes et 100 SMS par jour. Le plan prépayé Rs 239 de Jio vient après une hausse de 40 Rs au plan Rs 199. Le plan offre des appels vocaux illimités, associés à 1,5 Go de données quotidiennes et 100 SMS par jour. Les trois plans sont valables 28 jours.

Forfait Jio Rs 299 vs forfait prépayé Airtel Rs 299 vs forfait Vodafone Idea Rs 299

Les forfaits prépayés Rs 299 de Vi, Airtel et Jio sont livrés avec des appels vocaux illimités, 100 SMS par jour et une validité de 28 jours. Jio, cependant, offrira 2 Go de données quotidiennes, tandis que les deux autres offriront 1,5 Go.

Plan Jio Rs 395 vs plan Airtel Rs 359 vs tarif Vodafone Idea Rs 359

Le forfait prépayé Rs 359 des deux fournisseurs de services offrira des appels vocaux illimités, 2 Go de données quotidiennes et 100 SMS par jour. La validité des plans est de 28 jours. Les clients Jio, quant à eux, bénéficieront également d’appels vocaux illimités, associés à 6 Go de données et à 1 000 SMS. Le plan de Jio est valable 84 jours.

Tarif Airtel Rs 455 vs plan Vodafone Idea Rs 459

Le plan Rs 455 d’Airtel et le plan Rs 459 de Vi sont livrés avec des appels vocaux illimités, 6 Go de données et une validité de 84 jours. Alors qu’Airtel propose 100 SMS par jour, Vi en propose 1 000.

Plan Jio Rs 479 vs plan tarifaire Airtel Rs 479 vs plan Vodafone Idea Rs 479

Le forfait Rs 479 pour les trois opérateurs de télécommunications comprend des appels vocaux illimités, 1,5 Go de données quotidiennes et 100 SMS par jour avec une période de validité de 56 jours.

Plan Jio Rs 533 vs plan Airtel Rs 549 vs plan tarifaire Vodafone Idea Rs 539

Les trois opérateurs proposent des appels vocaux illimités, 2 Go de données quotidiennes et 100 SMS par jour avec une validité de 56 jours pour leurs forfaits respectifs.

Forfait prépayé Jio Rs 666

Le plan Rs 666 de milieu de gamme de Jio, qui vient après une hausse de Rs 111 au plan Rs 555, offrira des appels vocaux illimités, 1,5 Go de données quotidiennes, 100 SMS par jour et une validité de 84 jours.

Plan Jio Rs 719 vs plan Airtel Rs 719 vs tarif Vodafone Idea Rs 719

Vodafone Idea et Airtel offrent tous deux des appels vocaux illimités, 1,5 Go de données quotidiennes et 100 SMS par jour avec leur forfait Rs 719. Pour Rs 719, les clients Jio bénéficieront d’appels vocaux illimités, de 2 Go de données quotidiennes et de 100 SMS par jour. Les trois plans ont une période de validité de 84 jours.

Forfait prépayé Airtel Rs 839 vs forfait Vodafone Idea Rs 839

Les forfaits prépayés Rs 698 de Vodafone Idea et Airtel offrent les mêmes avantages : appels vocaux illimités, 100 SMS par jour et 2 Go de données quotidiennes. La validité est de 84 jours pour les deux plans.

Jio Rs 1 559 plan vs Airtel Rs 1 799 plan vs Vodafone Idea Rs 1 799 plan

Alors qu’Airtel et Vodafone facturent 1 799 Rs pour leurs forfaits annuels, le forfait de 336 jours de Jio coûte 1 559 Rs. Tous les trois sont livrés avec des appels illimités et 24 Go de données. Alors que le forfait Airtel propose 100 SMS par jour, Vi et Jio proposent 3 600 SMS.

Jio Rs 2 879 plan contre Airtel Rs 2 999 forfait prépayé contre Vodafone Idea Rs 2 899

Le deuxième plan annuel d’Airtel et Jio comprend des appels illimités, 100 SMS par jour et 2 Go de données quotidiennes. Le forfait Vi Rs 2 899 offre des appels illimités, 100 SMS par jour et 1,5 Go de données quotidiennes.

Airtel vs Vodafone Idea vs recharges de données Jio

Le plan de recharge de données Rs 58 d’Airtel offre 3 Go de données, le plan Rs 118 est livré avec 12 Go de données, tandis que le plan Rs 301 aura un plafond de 50 Go.

Le plan Rs 58 de Vodafone Idea propose également 3 Go de données. Le plan Rs 118 propose 12 Go de données, tandis que le plan de données de 50 Go coûtera 298 Rs. Vodafone Idea propose un plan de données supplémentaire de 100 Go pour 418 Rs.

Le forfait de données Rs 51 de Jio coûtera désormais 61 Rs et offrira 6 Go de données ; le plan Rs 101 offrant 12 Go coûtera Rs 121, tandis que le plan Rs 251 coûtera désormais Rs 301 et viendra avec 50 Go de données avec une validité de 30 jours.

