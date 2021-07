Comparaison des primes du plan à terme Rs 1 cr : consultez les offres actuelles de 20 assureurs

Si vous cherchez à acheter un plan de vie temporaire, voici les primes annuelles indicatives pour 20 de ces polices avec une somme assurée de Rs 1 crore et une durée de la police de 30 ans.

La pandémie actuelle de Covid-19 nous a tous rappelé sinistrement que la vie pourrait être très incertaine. Mais le fait est que nous ne pourrons peut-être pas prédire ce qui nous attend ; Cependant, prendre certaines mesures importantes à l’avance pour minimiser l’impact des aléas de la vie sur les finances de notre famille est quelque chose sous notre contrôle.

L’une de ces étapes consiste à obtenir une protection d’assurance-vie adéquate afin que les membres de notre famille à charge ne soient pas laissés pour compte si quelque chose de fâcheux nous arrivait de façon inattendue. Ce faisant, il serait peut-être préférable de souscrire une police d’assurance-vie temporaire au lieu d’une police traditionnelle ou d’un plan de dotation, car une somme assurée beaucoup plus importante pourrait être garantie à des primes abordables avec la première, surtout si la police est commencée à un jeune âge.

Mais comment déterminer le niveau de couverture d’assurance temporaire idéal pour les besoins financiers futurs de votre famille ? Votre police d’assurance vie devrait idéalement couvrir vos dettes à long terme restantes (comme un prêt immobilier existant) et d’autres objectifs financiers essentiels des membres de votre famille.

Une règle d’or populaire stipule que la somme idéale assurée de votre régime d’assurance-vie devrait être de 10 à 20 fois votre revenu annuel actuel. Cela signifie que si votre revenu annuel actuel est de Rs 10 lakh, votre régime d’assurance-vie devrait avoir une somme assurée d’au moins Rs 1 crore à Rs 2 crore. Le moyen le plus précis, cependant, serait d’évaluer vos besoins de couverture en tenant compte de vos finances actuelles, de vos objectifs financiers et de l’inflation, selon BankBazaar.

Vous pouvez calculer cela en multipliant vos dépenses annuelles actuelles par le nombre d’années restantes jusqu’à la retraite combiné avec la valeur actuelle de vos objectifs de vie et le total de vos prêts et passifs moins votre épargne et vos investissements existants. Gardez à l’esprit que le niveau de couverture maximal qui vous est applicable serait basé sur votre revenu actuel; ainsi, vous pourriez ne pas être autorisé à acheter une police dont la somme assurée est plus de 30 fois votre revenu annuel actuel dans certains cas.

Donc, si vous cherchez à acheter un plan de vie temporaire, voici les primes annuelles indicatives pour 20 de ces polices avec une somme assurée de Rs 1 crore et une durée de 30 ans. Notez que toutes les primes annuelles indicatives ont été calculées pour un homme célibataire non-fumeur salarié de 30 ans résidant à Bangalore et gagnant 5 lakh Rs par an.

Vous serez bien avisé de vous concentrer non seulement sur les obligations en matière de primes, mais également sur le ratio de règlement des sinistres de l’assureur, les caractéristiques de la police et les prestations tout en finalisant votre décision. Gardez à l’esprit que les primes qui vous sont applicables peuvent être différentes selon votre âge, votre revenu, votre sexe, les caractéristiques de votre police ou toute autre condition de l’assureur que vous avez choisi.

Que coûte un plan à terme avec une somme assurée de Rs 1 crore ?

Avis de non-responsabilité : les données se rapportent à une couverture d’assurance temporaire de 1 crore de Rs pour un homme de 30 ans, salarié, non-fumeur (célibataire), résidant à Bangalore, gagnant Rs 5 lakh par an, pour une durée de 30 ans. Le tableau n’est pas exhaustif car il exclut les entreprises pour lesquelles les données ne sont pas disponibles sur leur site internet. Données au 20 juillet 2021. *Les assureurs ont été classés par ordre décroissant en fonction de leurs ratios de règlement des sinistres en cas de décès selon le rapport annuel IRDA 2019-2020.

Données compilées par BankBazaar.com, une place de marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

