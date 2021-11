Comparaison du temps de préchargement, de la taille du fichier et des éditions de Call of Duty Vanguard

La date et l’heure de préchargement de Call of Duty Vanguard ont été révélées, ainsi que le téléchargement et la taille du fichier.

Le prochain opus d’Activision ramène les fans à la Seconde Guerre mondiale alors qu’il rivalise avec le champ de bataille futuriste. Alors que Battlefield 2042 propose des tornades et des spécialistes, CoD a une campagne, des zombies et une nouvelle carte pour Warzone en décembre.

De nombreux fans sont ravis du remplacement de Black Ops Cold War, et la bonne nouvelle est que vous pouvez le télécharger sur toutes les plateformes aujourd’hui.

Call of Duty® : Avant-garde | Bande-annonce de l’histoire

BridTV

5706

Call of Duty® : Avant-garde | Bande-annonce de l’histoire

https://i.ytimg.com/vi/H8VqC_y4u8U/hqdefault.jpg

880148

880148

centre

13872

Quand pouvez-vous précharger Call of Duty Vanguard ?

Activision a révélé que vous pouvez précharger Call of Duty Vanguard à 10h00 PT, 13h00 ET et 17h00 GMT le 2 novembre pour PC.

Quant à PlayStation et Xbox, vous pouvez le télécharger dès maintenant. Bien sûr, pour installer le jeu avant sa sortie, vous devrez le précommander sur le PSN ou le magasin Microsoft.

Si vous jouez sur PC, vous devrez acheter le jeu sur battle.net.

Taille du fichier Call of Duty Vanguard

La taille du fichier et du téléchargement pour Call of Duty Vanguard est la suivante :

PS5 – 64,13 Go (89,84 Go) PS4 – 54,65 Go (93,12 Go) Xbox One – 56,6 Go Xbox Series X – 61 Go PC – 61 Go

Vous trouverez également ci-dessous la configuration système minimale et recommandée pour les ordinateurs :

Le minimum:

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (dernière mise à jour)

Processeur: Intel Core i3-4340 ou AMD FX-6300

Graphique: NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470

RAM: 8 Go

VRAM : 2 Go

Espace de rangement: 36 Go au lancement (multijoueur et zombies uniquement)

Conseillé:

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (dernière mise à jour) ou Windows 11 64 bits (dernière mise à jour)

Processeur: Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen 5 1600X

Graphique: NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

RAM: 12 Go

VRAM : 4 Go

Espace de rangement: 61 Go au lancement

Vous pouvez trouver les exigences système concurrentielles et ultra sur l’aperçu PC d’Activision.

Comparatif des éditions

Vous trouverez ci-dessous les différences entre chaque édition en ce qui concerne le prix et les bonus :

Édition standard – 59,99 £ (PS4, Xbox One) :

Édition intergénérationnelle – 69,99 £ :

Pack d’armes de première ligne Vanguard pour PS4/PS5, Xbox One/Series X 5 heures 2WXP

Édition ultime – 99,99 £ :

Vanguard pour PS4/PS5, Xbox One/Series X Frontline Weapons Pack 5 heures 2WXP Vanguard Battle Pass Bundle

Dans d’autres nouvelles, le nouveau tueur du chapitre 22 de DBD fuit pour The Black Vale et le teaser des survivants