Comparaison entre HomePod mini et HomePod

Apple a lancé le HomePod mini en octobre avec un tout nouveau design sphérique et une liste impressionnante de fonctionnalités et de spécifications au prix de 99 $ – 200 $ de moins que le prix catalogue de son grand frère. Lisez la suite pour une comparaison détaillée entre HomePod mini et HomePod.

Mise à jour 15/03/21: Maintenant que le HomePod original a été abandonné, vous vous demandez peut-être s’il vaut la peine d’en choisir un (ou plusieurs?) Avant qu’ils ne soient totalement épuisés. Ou peut-être que vous êtes simplement curieux de connaître les caractéristiques uniques du plus grand HomePod comme Dolby Atmos, la conscience spatiale et un son plus riche.

Nous avons mis à jour cet article – en particulier les différences et les sections de synthèse – avec plus de contexte à la lumière de l’arrêt du HomePod.

HomePod mini vs HomePod

Qu’est-ce que c’est pareil?

HomePod mini regroupe la plupart des fonctionnalités du HomePod dans une conception sphérique plus petite qui conserve le même dessus tactile pour les commandes. Notamment, il inclut même certaines améliorations que HomePod n’inclut pas, comme la puce ultra large bande U1 et Thread. La puce U1 permettra un transfert amélioré que «vous ressentirez» ainsi que des suggestions d’écoute personnalisées sur votre iPhone lorsque vous êtes à proximité du HomePod mini.

Apple a partagé un bref aperçu comparant les deux:

C’est formidable que la fonction Intercom soit disponible à la fois pour le nouveau HomePod mini et pour le HomePod existant. La plupart des autres fonctionnalités majeures du HomePod d’origine sont incluses avec le mini comme l’audio multiroom, la prise en charge de la paire stéréo, le hub domestique intelligent, l’audio à 360 degrés, les microphones à champ lointain pour la prise en charge de Siri, l’audio informatique, etc.

Différences

Dolby Atmos, Spatial Awareness, plus

En novembre avec tvOS 14.2, Apple a publié la possibilité de définir deux HomePod par défaut pour l’audio Apple TV et de profiter d’un son stéréo et surround avec Dolby Atmos (vous pouvez également utiliser Atmos avec un seul HomePod, Apple TV 4K requis). Cette nouvelle fonctionnalité est excellente mais étrange à la lumière de l’arrêt de HomePod et du fait qu’Apple ne l’a pas rendu disponible pour HomePod mini.

La conscience spatiale est également unique au HomePod d’origine, ce qui lui permet d’ajuster l’audio en fonction de son environnement.

La page des spécifications techniques du HomePod mini ne mentionne pas l’inclusion de la formation de faisceau audio direct et ambiant que le HomePod prend en charge et le plus petit haut-parleur dispose de 4 microphones à champ lointain, au lieu des 6 sur HomePod.

Son: sortie et qualité

L’autre différence majeure sera le HomePod, qui comprend un woofer et une configuration de tweeter à sept réseaux, tandis que le HomePod mini utilise un «haut-parleur large bande et deux radiateurs passifs». Cela signifie qu’il ne peut pas correspondre entièrement aux performances audio globales du HomePod d’origine.

J’utilise à la fois HomePod et HomePod mini depuis un certain temps maintenant. Le HomePod mini produit un son impressionnant pour sa taille, mais le HomePod original offre un son beaucoup plus riche et plus complet. Pour moi, le HomePod est parfait pour les grands espaces comme les salons, les cuisines, etc., tandis que le HomePod mini convient mieux aux petits espaces.

En particulier, lorsque vous poussez le volume sur le HomePod mini, le son me semble nettement plus fin que sur le HomePod, ce qui est compréhensible compte tenu des différences matérielles.

Je pense absolument que le HomePod mini surpasse les petites enceintes intelligentes similaires comme Echo Dot d’Amazon. Mais il ne peut tout simplement pas remplacer le HomePod en ce qui concerne l’audio pleine gamme.

Voici comment Apple décrit le son du HomePod mini:

Bourré d’innovation, le HomePod mini offre un son étonnamment puissant pour un haut-parleur de sa taille. À seulement 3,3 pouces de hauteur, il ne prend presque pas de place, mais remplit toute la pièce avec un son riche à 360 degrés qui sonne incroyable sous tous les angles.

En ce qui concerne les processeurs, la puce S5 d’Apple qui alimente l’Apple Watch de la série 5 est utilisée pour le HomePod mini, tandis que le HomePod utilise la puce A8.

Fil de discussion

Notamment, HomePod mini dispose de la fonctionnalité Thread, contrairement à HomePod. C’est un protocole de communication P2P pour appareil domestique intelligent de nouvelle génération qui pourrait être l’avenir de HomeKit. Lisez plus ci-dessous pour un aperçu détaillé de ce qu’est Thread et pourquoi il est précieux:

Taille

En ce qui concerne la taille, le HomePod mini mesure 3,3 pouces (84,3 mm) de haut, 3,9 pouces (97,9 mm) de large et ne pèse que 0,76 livre (345 grammes).

Le HomePod mesure 172 mm de haut sur 142 mm de large et pèse 5,5 livres (2,5 kg).

Résumé du HomePod mini vs HomePod

À 99 $, HomePod mini convient à une variété de grands cas d’utilisation où HomePod est excessif pour les chambres, les appartements et d’autres paramètres. Cela ressemble également à une excellente proposition de valeur pour ceux qui souhaitent rester dans l’écosystème Apple sans perdre 200 à 300 dollars sur HomePod.

Vaut-il la peine de prendre un HomePod abandonné?

C’est une question chargée, mais cela pourrait valoir la peine de choisir un HomePod abandonné si vous êtes un utilisateur dédié d’Apple Music qui apprécie la prise en charge de Dolby Atmos et le son global plus complet et plus riche. Si vous le faites, HomePod offre la meilleure expérience avec Siri intégré.

Tant que le stock est épuisé, vous pouvez trouver HomePod chez Apple (blanc disponible, noir épuisé) et des détaillants comme Best Buy.

Mais il est vrai qu’il existe un certain nombre d’inconnues. Apple a déclaré qu’il continuerait à prendre en charge le HomePod d’origine avec des mises à jour logicielles et des services, mais n’a pas précisé pendant combien de temps exactement (historiquement, Apple est vraiment bon à ce sujet).

D’autres facteurs incluent si Apple pourrait lancer la prise en charge Atmos pour HomePod mini avec une mise à jour logicielle, pas de prise en charge de Thread pour le HomePod d’origine, et en général, préférez-vous investir dans quelque chose comme la barre de lecture Sonos Arc Atmos, Five, ou d’autres haut-parleurs qui ne le sont pas. t interrompu?

