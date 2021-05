Comparaison entre OnePlus One et OnePlus 9 Pro

Au cours des sept dernières années, l’industrie des smartphones a connu des évolutions technologiques incroyables. La sécurité est meilleure, les batteries sont plus efficaces et les écrans présentent des avancées telles que des taux de rafraîchissement élevés. Pourtant, ces améliorations sont pâles par rapport aux changements constatés dans les appareils photo des smartphones. Avec le OnePlus 9 Pro si fortement commercialisé sur ses prouesses photographiques, j’ai pensé qu’il était approprié de comparer le dernier produit phare de la marque avec le tueur phare original, OnePlus One de 2014, pour voir à quel point la technologie de l’appareil photo de OnePlus a évolué.

Le OnePlus 9 Pro est livré avec un capteur Sony IMX 789 personnalisé de 48MP, tandis que le OnePlus One est livré avec un capteur Sony IMX214 de 13MP – le même capteur que celui trouvé sur le Google Nexus 6. Il y a déjà une grande différence entre les deux téléphones sur papier, mais en raison au binning de pixels, le OnePlus 9 Pro pompe une image 12MP dans son réglage par défaut. Pourtant, les tailles de pixels de 1,12 µm sont les mêmes (sans binning de pixels), mais le 9 Pro a un capteur beaucoup plus grand de 1 / 1,43 pouce par rapport à l’ancien capteur de 1 / 3,06 pouce trouvé sur le OnePlus One. Le OnePlus 9 Pro est également doté de nouvelles avancées technologiques et est équipé d’AF à détection de phase omnidirectionnelle, d’AF laser et d’OIS, alors que le OnePlus One n’en avait aucun.

En rapport: Les meilleurs téléphones avec appareil photo que vous pouvez obtenir

En outre, il convient de noter que cette comparaison ne concerne que les principaux appareils photo de ces appareils, car le OnePlus One n’a qu’un seul objectif. Jusqu’où les téléphones-appareils photo de OnePlus sont-ils venus en sept ans? Découvrez quelques-uns des exemples ci-dessous pour le découvrir, ou regardez la vidéo ci-dessus pour une plongée encore plus approfondie dans les différences entre les deux téléphones.

Exemples de caméras OnePlus 9 Pro vs OnePlus One

Dans presque toutes les images produites par le OnePlus One, il y a un manque général de contraste et de détails. Le téléphone a tendance à créer une balance des blancs inexacte, offrant un faible contraste et une image verte. Le OnePlus 9 Pro, quant à lui, produit des images avec une excellente précision des couleurs, une balance des blancs et un contraste excellents.

Une autre différence critique est la quantité de HDR dans chacune de ces images. Le OnePlus 9 Pro produit systématiquement des images bien détaillées avec une bonne quantité de HDR. Les images ont produit des reflets et des ombres équilibrés tout en conservant un bon contraste. En comparaison, le OnePlus One fournit des images avec peu ou pas de HDR, et même lorsqu’il y a une certaine plage dynamique, le OnePlus a tendance à faire exploser les blancs et à écraser les noirs.

En théorie, cela devrait donner une image plus contrastée, mais le traitement logiciel sur le OnePlus One parvient toujours à élever les tons moyens des images, donnant à la photo générale un aspect délavé.

Exemple de caméra OnePlus One HDR Exemple de caméra OnePlus 9 Pro HDR

OnePlus 9 Pro vs OnePlus One: le verdict

Crédit: Luke Pollack / Autorité Android

Après avoir regardé ces photos, je suis surpris des améliorations apportées au cours des sept dernières années. Le OnePlus One fonctionne moins bien que je ne me souviens, et je ne réalisais pas les limites d’un mauvais traitement logiciel sur un appareil photo de smartphone.

De toute évidence, il y a beaucoup plus de différences entre ces deux appareils que de simples logiciels. Des améliorations majeures ont été apportées au matériel, car le OnePlus 9 Pro dispose de trois caméras différentes et prend en charge les modes portrait et nuit, des fonctionnalités que vous ne pouviez imaginer avoir qu’en 2014. Néanmoins, je pense que cette comparaison montre à quel point le logiciel est important en ce qui concerne traitement d’image.

Plus de fusillades avec l’appareil photo OnePlus 9 Pro:

Par exemple, dans la gamme Pixel, Google utilise le même capteur dans beaucoup de ses téléphones, mais le traitement logiciel est si bon que le matériel utilisé n’a presque aucune importance. Je ne dis pas que les entreprises ne devraient pas mettre à jour leur matériel; cela dit, le logiciel est plus important qu’on ne le pense souvent, et je pense que cette comparaison en est un bon exemple.

En fin de compte, il est impressionnant de voir jusqu’où les téléphones OnePlus sont arrivés. Pourtant, le 9 Pro produit des images cohérentes et précises qui, sans surprise, font sortir le OnePlus One de l’eau.