Comparaison vidéo : AirPods 3 contre AirPods Pro

Les AirPods de troisième génération tant attendus d’Apple ont été lancés hier aux côtés des nouveaux modèles de MacBook Pro, et nous en avons sélectionné une paire pour les comparer aux AirPods Pro. Si vous vous demandez si vous devez choisir les ‌AirPods Pro‌ ou les AirPods 3 lors de l’achat d’AirPods pour la première fois ou d’une mise à niveau, cette vidéo de comparaison devrait vous aider.

Il existe quelques différences clés entre les ‌AirPods 3‌ et les ‌AirPods Pro‌. Les ‌AirPods 3‌ n’ont pas d’embouts en silicone et ils n’offrent pas de suppression active du bruit, donc si vous préférez le type d’ajustement que vous obtenez avec les embouts en silicone ou si vous voulez vraiment l’ANC, cela exclut immédiatement les ‌AirPods 3‌.



Il y a aussi le prix à considérer. Apple facture 179 $ pour les AirPods 3‌ et 250 $ pour les ‌AirPods Pro‌, donc c’est une mise à niveau de 70$ si vous optez pour ‌AirPods Pro‌ sur ‌AirPods 3‌. Cela semble beaucoup, mais vous pouvez souvent obtenir des remises sur les AirPods Pro sur Amazon et d’autres sites, ce qui rend le prix un peu moins important. À l’heure actuelle, les AirPod coûtent 220 $ (ou 200 $ sans le nouveau boîtier MagSafe), donc si vous marquez un accord, vous pouvez acheter des ‌AirPods Pro‌ pour environ 40 $ de plus.



Certaines personnes obtiendront un meilleur ajustement avec les embouts en silicone, et d’autres préféreront la conception sans embout des AirPods 3‌. Apple a introduit une nouvelle forme profilée pour les AirPods 3‌ destinée à mieux rester dans les oreilles, et nous avons constaté qu’ils s’adaptent bien et offrent une bonne étanchéité pour un son amélioré par rapport aux modèles de la génération précédente. Les critiques aux oreilles plus petites ont trouvé que les AirPods 3‌ étaient un peu gros, donc si c’est votre cas, vous voudrez peut-être choisir les AirPods Pro‌.



L’égaliseur adaptatif personnalise le son pour les oreilles de chaque personne en fonction de l’ajustement des AirPods 3‌, ce qui améliore également le son. Il y a moins de différence de qualité sonore entre les AirPods 3‌ et AirPods Pro‌ qu’il n’y en avait avec les AirPods 2 et les ‌AirPods Pro‌ en raison du nouvel ajustement et de l’égaliseur adaptatif, mais vous obtiendrez l’ajustement le plus serré et le plus de blocage du bruit avec le ‌AirPods Pro‌.



À l’exception des embouts en silicone et de l’ANC, ‌AirPods 3‌ et ‌AirPods Pro‌ partagent le même ensemble de fonctionnalités générales. L’appairage rapide, la commutation rapide des appareils, l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête et la prise en charge de Hey Siri sont des caractéristiques des deux modèles, et ils partagent le même capteur de force pour contrôler la musique et le boîtier de chargement MagSafe (tant que vous obtenez le modèle ‌AirPods Pro‌ mis à niveau) .

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, si vous recherchez les écouteurs les plus durables, choisissez les ‌AirPods 3‌. Le boîtier et les AirPod combinés offrent jusqu’à 30 heures d’écoute, tandis que les « AirPods Pro » offrent 24 heures.



Les ‌AirPods 3‌ et AirPods Pro‌ ont beaucoup en commun, il s’agit donc de préférence d’ajustement et de son. Pour ANC et la meilleure qualité de son parmi les AirPods intra-auriculaires d’Apple, choisissez le ‌AirPods Pro‌. Pour la meilleure autonomie et le meilleur prix, choisissez les AirPod.



Assurez-vous de regarder la vidéo ci-dessus pour notre comparaison complète, et si vous avez toujours du mal à vous décider, nous avons une ventilation plus détaillée dans notre guide d’achat AirPods 3 vs AirPods.