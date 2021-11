Comparaison vidéo : MacBook Pro M1 vs MacBook Pro M1 Pro

Si vous ne savez pas si vous devez acheter un MacBook Pro avec la puce M1 Pro ou si une machine M1 répondra le mieux à vos besoins, notre dernière vidéo YouTube est faite pour vous. Nous avons comparé le MacBook Pro de base 14 pouces avec puce ‌M1 Pro‌ au MacBook Pro de base 13 pouces avec puce ‌M1‌ pour donner à nos lecteurs une idée de la façon dont ils se mesurent les uns aux autres.

Le MacBook Pro ‌M1‌ est proposé à partir de 1 299 $ et il est livré avec une puce M1‌ dotée d’un processeur à 8 cœurs et d’un GPU à 8 cœurs, ainsi que de 8 Go de mémoire et d’un SSD de 256 Go.

Le MacBook Pro ‌M1 Pro‌ de base de 14 pouces est proposé à partir de 1 999 $ et dispose d’un processeur à 8 cœurs, d’un processeur graphique à 14 cœurs, de 16 Go de mémoire et d’un SSD de 512 Go. Les modèles mis à niveau du ‌M1 Pro‌ sont livrés avec un processeur à 10 cœurs et un GPU à 16 cœurs, mais nous comparons les deux modèles de base.

Le MacBook Pro ‌M1 Pro‌ 14 pouces d’Apple coûte 700 $ de plus que le modèle ‌M1‌, mais comme vous le verrez dans notre vidéo, il est beaucoup plus performant. Il a un écran plus lumineux et plus net qui fait une différence notable et des ports supplémentaires. Il y a un autre port USB-C/Thunderbolt, un port de charge MagSafe, un port HDMI et un lecteur de carte SD. Les haut-parleurs ne sont probablement pas un argument de vente majeur pour la plupart des gens, mais le son est bien amélioré, et il y a aussi une webcam un peu meilleure à 1080p contre 720p.

Il existe de nettes différences de performances avec le M1‌ et le ‌M1 Pro‌ en ce qui concerne les scores Geekbench. Le MacBook Pro ‌M1‌ a obtenu un score monocœur de 1705 et un score multicœur de 7385, ainsi qu’un score OpenCL de 18480. En comparaison, le MacBook Pro 14 pouces a obtenu un score monocœur de 1763, un score multi- score de base de 9823 et un score OpenCL de 30569, ce qui représente une amélioration décente des performances multicœurs et graphiques.

Cela se traduit également par une utilisation dans le monde réel. Le rendu d’une chronologie 4K dans Final Cut Pro a pris environ 2 minutes et 55 secondes au MacBook Pro M1 Pro‌, mais le MacBook Pro ‌M1‌ a pris 3 minutes et 40 secondes, ce qui est une différence notable. Le MacBook Pro ‌M1 Pro‌ était capable de gérer des séquences 8K sans problème, mais le MacBook Pro ‌M1‌ a eu du mal.

Alors, le MacBook Pro 14 pouces vaut-il la prime ? Bien sûr, si vous avez besoin du type de puissance qu’il fournit. Si vous vous contentez de lire des e-mails, de naviguer sur le Web et d’effectuer d’autres tâches légères, la puce ‌M1‌ est plus que suffisante. À noter, cependant, si vous envisagez un MacBook ‌M1‌, il est probablement préférable d’opter pour le MacBook Air, une machine plus mince et plus légère qui est presque aussi puissante et 300 $ moins chère que le MacBook Pro ‌M1‌, vous faisant économiser encore plus d’argent .

Si vous avez besoin de plus de puissance pour des tâches de niveau professionnel telles que le montage vidéo, le montage sonore, la photographie et à des fins similaires, débourser 700 $ supplémentaires peut valoir la peine compte tenu des avantages du M1 Pro‌, les 8 Go de mémoire supplémentaires que vous obtenez avec la base machine, et l’espace de stockage supplémentaire par rapport aux options de base ‌M1‌.

